Confinement : la SNCF va revoir son offre de trains en Côte-d'Or

Il y aura moins de trains en circulation à partir de jeudi. La SNCF a en effet décidé de réduire de manière drastique son offre de transports longue distance, en raison du reconfinement. Les trois quarts des TGV et Ouigo seront d'ailleurs annulés à compter de jeudi. Sur certaines lignes, on pourrait atteindre 80% de trains annulés.

En Côte-d'Or, on connaîtra le nouveau plan de circulation des trains et notamment des TER en deuxième partie de semaine, jeudi ou vendredi, selon la direction régionale de la SNCF. On est à la fois en train de répertorier le nombre de TER et les flux de clients pour adapter le nouveau plan de transports.