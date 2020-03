Confinement : le stationnement dans les rues devient gratuit faute d’agents

Que faire de sa voiture quand on n'est pas censé sortir de chez soi et qu'elle est garée sur une place payante ? En clair, comment éviter la ruine en stationnement ? Dans cette épreuve que nous impose l’épidémie de coronavirus, une tolérance est accordée par la force des choses.

Faut-il continuer à payer le stationnement pour son véhicule dans la rue alors que l’on est confiné chez soi ? On peut se retirer ce souci de la liste des angoisses. Les agents Streeteo, qui tournent par exemple dans les rues de Metz, sont eux aussi invités à rester chez eux, donc il n'y a plus de contrôles.

En priorité sur une place gratuite

Mais de là à dire que le stationnement est devenu gratuit, la mairie ne voudrait que cette idée s'installe trop facilement dans les esprits. Il s'agit d'une tolérance et rien d'autre. Même si c'est par la force des choses. D'ailleurs, la ville de Metz demande de garer son véhicule en priorité sur une place gratuite.

La fourrière toujours active

Et attention, à ceux qui considéreraient que c'est la fête du stationnement, n'importe où, sur les trottoirs, etc. La fourrière n'a pas arrêté le travail. Donc, toute personne qui gêne ou qui abuse sera sanctionnée. Il y a en jeu la bonne circulation des ambulances et des secours.

Streeteo gère le stationnement dans les rues de Metz, Nancy, Strasbourg ou encore Schiltigheim et Bischheim pour le Grand Est.