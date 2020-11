Depuis le 30 octobre la France est de nouveau confinée. Alors que le premier confinement, au printemps, avait vu la gratuité du stationnement être déployée en masse, ce n'est plus le cas. Consultez notre carte interactive pour savoir qu'il en est dans les 10 plus grandes villes de l'Isère.

CARTE - Confinement et stationnement : Dans les dix plus grandes villes iséroises, gratuit ou payant ?

Les villes où le stationnement était gratuit pendant le premier confinement et où il l'est de nouveau

Du côté de Bourgoin-Jallieu, le stationnement n'est plus payant, et ce jusqu’au 27 novembre. D’après le site bourgoinjallieu.fr, cette gratuité pourra être prolongée « en fonction de l’évolution de la situation ». En revanche, le parking Hector Berlioz reste payant ainsi que tous les parkings à barrière.

Les villes où le stationnement était gratuit pendant le premier confinement et où il reste payant cette fois-ci

À Grenoble, le stationnement n’est pas gratuit pendant ce confinement. Sur le site grenoble.fr, la justification est la suivante : « Le stationnement est maintenu payant sur l’ensemble des zones habituellement concernées afin de permettre une rotation à proximité des équipements, services, commerces de première nécessité ainsi qu’à proximité des commerces pratiquant le click and collect ».

Même chose à Vienne. Le stationnement reste payant pendant cette période pour « éviter la saturation des places en centre-ville » selon le site vienne.fr. Les règles de stationnement habituellement en vigueur sont donc maintenues. Petite précision toutefois pour les résidents du centre-ville qui télé-travaillent et qui ne possèdent pas d’un badge de stationnement « résident ». Ils peuvent obtenir un badge temporaire pour toute la durée du confinement. Par téléphone au 04.74.85.75.14 ou par mail à stationnement@mairie-vienne.fr.

Le stationnement n’est pas gratuit sur Voiron. Contrairement au premier confinement, les personnes se déplacent beaucoup plus et il faut donc qu’une rotation des places s’opère. Pour Julien Polat, maire de Voiron, « les conditions de ce deuxième confinement ne sont pas compatibles avec un stationnement gratuit ». Par ailleurs, il mentionne l’enjeu économique : « Un mois de gratuité à Voiron, ça représente une perte de recette de 80.000 € pour la ville. On estime que la crise de la Covid-19 nous a coûtée près d’un million d’euros depuis le mois de mars. Dans ce contexte-là, on ne peut pas creuser notre dette à l’infini. Il faut qu’on veille à l’équilibre ». Toutefois, les droits sont élargis pour les résidents du centre-ville et abonnés des zones oranges : « On leur offre la possibilité de rester stationner à demeure avec leur abonnement », précise l'élu.

Les villes où le stationnement est gratuit toute l'année

À Saint-Martin-d’Hères, le confinement ne change rien et le stationnement reste gratuit. Il faut tout de même respecter les zones bleues où le temps de parking est limité. Cette durée peut aller de 30 minutes à 2 heures selon les indications des panneaux.

Tout comme à Saint-Martin-d’Hères, le stationnement a toujours été gratuit à Échirolles et le confinement n’y change rien. Ici aussi il faut se référer aux zones bleues. Toutefois, la police municipale précise qu’il y a une certaine tolérance pendant le confinement pour les personnes qui ne se déplacent pas.

Dans la ville de Fontaine le stationnement est gratuit toute l'année.

Villefontaine ne possède pas de places de stationnement payantes. Le confinement ne change donc rien.

Il n'y a aucun stationnement payant à Meylan. En revanche, des zones bleues ont été instaurées pour une rotation des véhicules.

Saint-Égrève n'a pas de stationnement payant mais possède des zones bleues qui restent actives pendant le confinement.