Confinement : moins de TER en Nouvelle-Aquitaine et moins de transports à Bordeaux Métropole

L'entrée en vigueur du troisième confinement s'accompagne d'une offre de transports réduites en Gironde et Nouvelle-Aquitaine, comme cela avait été le cas lors des premierset deuxième confinements. Ainsi, il y aura moins de trains régionaux en Nouvelle-Aquitaine et moins de tramways et bus sur le réseau TBM à Bordeaux Métropole.

La SNCF a dévoilé dimanche ses nouveaux horaires, consultables sur son site internet. Elle annonce que "la circulation des TER sera adaptée sur certaines lignes en Nouvelle-Aquitaine".

Du côté de Bordeaux Métropole, la grande majorité des lignes passent en horaires d'été, mais continuent jusqu'à minuit. Côté bus, les lianes, les lignes les plus importantes, passent en horaires de vacances scolaires, avec des bus toutes les 10 ou 15 minutes. La fréquence est ensuite réduite à partir de 19h30, en passant à 15/20 minutes, puis à 30/40 minutes.

Côté tram, les fréquences sont réduites à partir de 19h30 : elles passent à un tram toutes les six minutes sur les ligne A et B (12 minutes sur les branches), 7 minutes 30 sur la ligne C entre Bègles et Cracovie, et sur la ligne D entre Carle Vernet et l'Hippodrome (15 min au delà). A partir de 20h30, la fréquence des trams est de 20 minutes, et de 40 minutes sur les branches.