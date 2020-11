Confinement : pas de baisse de l'offre de transports en Ile-de-France cette semaine

La fréquentation des métros et RER est deux fois plus faible que d'habitude aux heures de pointe depuis le reconfinement. Mais pas question de réduire l'offre, pour éviter les rames bondées. En revanche, aux heures creuses, la fréquence pourrait baisser.

Pas de changement dans les transports franciliens. Du moins pour l'instant. L'offre de transports en Ile-de-France reste maintenue à 100% malgré la baisse du nombre de voyageurs. Depuis le reconfinement, la fréquentation s'établit à 50% par rapport à la normale aux heures de pointe, et 30% aux heures creuses. "C'est trois fois plus que lors du premier confinement", a indiqué Valérie Pécresse mercredi lors d'une conférence de presse.

Pour la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), "pas question de toucher aux heures de pointe". "Nous voulons éviter les rames bondées le matin". En revanche, Valérie Pécresse n'exclut pas de réduire la fréquence des métros, tramways, RER et bus aux heures creuses. "Nous allons regarder ligne par ligne et en discuter avec les associations d'usagers". Et de citer l'exemple de La Défense, où les lignes qui desservent le quartier d'affaires sont "désertées" aux heures creuses.

Moins de trains à la SNCF pour cause de Covid

En attendant une possible baisse du trafic, une réduction de l'offre a déjà lieu sur certaines lignes, à cause d'un manque de personnel. A partir de ce jeudi, il y aura moins de trains sur les lignes L et J du Transilien. "Nous avons plusieurs cas de Covid chez des agents du poste d'aiguillage de Saint-Lazare", explique Sylvie Charles, la directrice de SNCF Transilien. "Du coup, nous devons réduire le nombre de voies et donc de trains".

La SNCF prévoit de faire circuler 2 trains sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses sur ces lignes jeudi et vendredi.