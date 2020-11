Confinement : un patron d'auto-écoles de l'Hérault dénonce une situation absurde

Les auto-écoles sont en colère dans l'Hérault ! Depuis la mise en place du deuxième confinement elles n'ont plus le droit de dispenser des cours de conduite à leurs élèves en revanche, elles peuvent toujours les présenter à l'examen du permis.

C'est comme si on jetait un enfant dans une piscine avant de lui apprendre à nager

C'est "une situation kafkaïenne" dénonce Jean Louis Bouscaren propriétaire de plusieurs auto-écoles à Montpellier, Lunel-Viel (Hérault) et Nîmes (Gard). Membre du syndicat UNIDEC et président de l'APAM (Alliance des Professionnels de l'Automobile et de la Mobilité) il considère que l'article 35 du décret instaurant le confinement est pourtant clair "il stipule que l'on peut accueillir les candidats pour les besoins du permis de conduire, or prendre des leçons avant l'examen c'est un besoin".

Pour passer l'examen il y a trois personnes dans la voiture, pour une leçon seulement deux. C'est absurde !

Un surcoût du permis de conduire

A la limite, admet Jean-Louis Bouscaren, on peut considérer que les élèves qui se présentent à l'examen pratique du permis de conduire cette semaine peuvent se passer de leçons mais pour les semaines à venir c'est compliqué. Il estime que les auto-écoles vont envoyer leurs élèves au casse-pipe ( en cas d'échec ils devront repasser l'épreuve ce qui engendrera un surcoût pour un permis déjà jugé onéreux) ou alors que les candidats vont d'eux-mêmes refuser de passer l'épreuve et cela va encore accentuer les délais pour se présenter ( les trois mois d'arrêt total du premier confinement ont engendré des retards importants).

L'intersyndicale des auto-écoles a saisi ce mardi le ministère de l'intérieur et attend une réponse. Des centaines de candidats sont concernés dans l'Hérault pour le seul mois de novembre.