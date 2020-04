Confinement : Valérie Pécresse demande un milliard d'euros de compensation à l'État pour les transports

Le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, qui gère les transports de la région, a mandaté ce vendredi sa présidente Valérie Pécresse pour demander à l'État un milliard d'euros. Cette somme permettrait de compenser les pertes de recettes dues au confinement.

"L'épidémie de coronavirus et le confinement vont avoir des conséquences colossales sur l'économie des transports franciliens. Les usagers ne pourront payer les conséquences du confinement, mis en place par le gouvernement", a déclaré Valérie Pécresse qui est aussi présidente de la région Île-de-France.

Les transports ne génèrent presque plus de recettes

Avec cette crise sanitaire, la taxe transports versée par les entreprises et qui représente 50% des ressources d'Île-de-France Mobilités a été suspendue. Depuis le confinement il n'y a plus de recettes venant des voyageurs, ce qui représentait 30% des ressources. Le manque à gagner est donc énorme. Il a été chiffré à un milliard d'euros.

Île-de-France Mobilités demande un plan spécifique de déconfinement

À ce jour, il y a 500.000 personnes par jour dans les transports contre cinq millions en temps normal. Pour Valérie Pécresse, sans un plan spécifique pour la reprise des transports en Île-de-France, on risque un retour massif dans les trains et les métros. Dans ces conditions, il sera impossible, dit-elle, de garantir la sécurité sanitaire de Franciliens.

"Il va falloir continuer à limiter au maximum les déplacements en transports en commun pour assurer la sécurité maximale des voyageurs et ainsi éviter la propagation du virus", a-t-elle ajouté dans le communiqué.

Maintien du télétravail et masques obligatoires dans les transports

Île-de-France Mobilités demande à toutes les entreprises et administrations de "maintenir le maximum de leurs employés en télétravail, à s'organiser pour lisser les horaires de ceux qui doivent impérativement se déplacer et à promouvoir les modes alternatifs."

Elle demande aussi à l'État, de fournir des masques à tous les Franciens et d'"imposer le port du masque obligatoire pour les voyageurs, contrôlés par les forces de l'ordre avec verbalisation des contrevenants".

Une offre de transports maximum

Valérie Pécresse souhaite que tous les opérateurs (RATP, SNCF et bus du réseau Optile de grande couronne), fassent circuler un maximum de trains, métros et bus dès le début du déconfinement. Elle leur demande aussi de "mettre en place un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des matériels roulants (trains et bus) mais également des espaces publics dans les gares et stations de métro".

Le conseil d'administration de l'autorité régionale a enfin validé vendredi le remboursement des abonnements pour avril et les dix premiers jours de mai, déjà annoncés par Valérie Pécresse.