Congrès des sapeurs-pompiers à Ajaccio : polémique autour du stationnement

À Ajaccio le congrès national des sapeurs-pompiers débutera mercredi 11 octobre. Mais les problèmes de stationnement sont déjà là. Cinq parkings seront fermés en ville, cela fait neuf-cent places en moins et donc des problèmes supplémentaires.

La municipalité dit avoir pris le plus de mesures possible pour compenser ce manque. Des parkings seront ouverts en dehors de la ville, du côté du Cannicciu, ou encore de St Joseph, et les transports en commun les desserviront gratuitement.

Cependant, la mairie ne conteste pas la gêne occasionnée. Elle est très importante. Mais selon François Filoni, conseiller municipal en charge de la voirie, l'évènement en vaut la peine : « On reçoit l’un des plus gros congrès des France, à Ajaccio, des gens venus pour beaucoup sauver la Corse contre les feux, au péril de leur vie. Et aujourd’hui dire, parce qu’ils vont nous déranger une semaine, « Partez ! », je trouve ça injuste, immoral. Le dérangement, je ne le conteste pas, il faudrait être fou pour le faire. Mais le congrès va être une bouffée économique, pas pour tout le monde, mais pour tous ces petits commerces exsangues qui sont bien contents de voir arriver enfin ce genre de manifestations dans le cœur de ville. On reçoit des belles personnes, je pense qu’ils méritent notre respect, et pas notre petit égoïsme d’ajaccien qui regarde par le petit bout de sa lorgnette »

En contre-partie, la mairie créera à partir du 7 octobre, cinq-cent places sur plusieurs zones à l'extérieur de la ville. Des bus supplémentaires seront mis en place pour les relier au centre-ville, et tous les transports en commun seront gratuits durant le congrès.