Connaissez-vous et appliquez-vous le corridor de sécurité sur les routes et autoroutes de la région ?

Le corridor de sécurité qu'est ce que c'est ?

Le corridor de sécurité est inscrit dans le code de la route par décret depuis 2018. "Les conducteurs doivent changer de voie de façon à laisser une voie libre entre les intervenants et leur véhicule ou se décaler le plus possible à gauche de leur voie et ralentir de façon significative notamment hors voies rapides et autoroutes"

Peu d'automobilistes le connaissent et l'appliquent sur les routes et autoroutes du Nord et du Pas-de-Calais. Ce mercredi 15 septembre, la gendarmerie et la Sanef ont organisé une vaste opération de sensibilisation sur l'A26 entre Béthune et Calais autour du corridor de sécurité. Aucune amende n'a été dressée.

131 c'est le nombre d'accidents en 2020 impliquant des agents de la Sanef en intervention. Depuis le début de cette année ils sont au nombre de 75