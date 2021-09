Connaissez vous les nouvelles dessertes des lignes d'Azur?

Les habitants de la métropole Nice Côte d'Azur pourront utiliser de nouvelles lignes de transports, et de nouveaux horaires pour les lignes régulières, notamment celles qui desservent les établissements scolaires.

Nouvelles dessertes gratuites à Vence

La Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Vence se mobilisent pour apaiser la circulation dans le cœur urbain de Vence et privilégier les modes alternatifs à la voiture pour les déplacements à destination des commerces et services de proximité, lieux de loisirs, d’enseignement et de culture, services publics de proximité et de santé.

La commune de Vence sera desservie par 3 nouvelles navettes nommées « Navette Cœur de Vence 1, 2 et 3 ». Elles vont fonctionner du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 à raison d’un bus toutes les 30 minutes, elles effectueront des circuits complémentaires des lignes 9 et 47, qui elles, demeurent inchangées.

Ces « Navettes Cœur de Vence » seront gratuites pour tous les voyageurs, sans condition.

Itinéraires :

Camping de la Bergerie – La Sine – Cœur de ville – Le Taude

Square Maliver – Cœur de ville – Puits du renard – Quartier Freinet – Cœur de ville

Square Maliver - Cœur de ville – Avenue de Provence – Chemin Sainte-Colombe – Le Suve – Cœur de ville

Modification de la zone de desserte de la Ligne à la Carte C3

Pour compléter la desserte de Vence et offrir un maillage complet en transports en commun, la ligne à la Carte C3 bénéficie de 27 nouveaux points d’arrêts.

Les transports sont possibles du lundi au samedi de 9 heures à 18 heures 30.

Création d’une liaison de bus entre Aspremont et Tourrette-Levens

Afin de renforcer la desserte interne d’Aspremont en transports en commun, et d’offrir de nouvelles liaisons entre cette commune et Tourrette-Levens, Levens et Saint-Blaise, la Ligne à la carte C7 est étendue jusqu’à Aspremont. 13 arrêts de bus sont ainsi nouvellement desservis, dont 3 créés :

Les Salettes,

La Plaine

Complexe Sportif.

Les transports sont possibles du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures 30.

Installation de bornes d’informations pour les voyageurs aux arrêts de bus

Afin d’informer aux mieux les utilisateurs des bus Lignes d’Azur sur les horaires de passage, la Métropole Nice Côte d’Azur installe des bornes d’informations pour les voyageurs dans plusieurs communes métropolitaines. Une grande majorité sera installée à Nice, à des endroits fréquentés, notamment au Grand Arénas, au Parc Phoenix, au port, à Magnan, Jean Médecin, Pasteur, Masséna ou à l’aéroport.

Des bornes seront également installées à Cagnes-sur-Mer, notamment au Pôle Echange Multimodal ou à Polygone Riviera, à Carros, à Saint-Laurent-du-Var, notamment à Cap 3000, ou encore à Saint-Martin-du-Var, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Saint-André de la Roche, Eze et Carros.

Augmentation des horaires à l’Espace Mobilités pour la rentrée scolaire

Situé au 33 boulevard Dubouchage à Nice, l’Espace Mobilités regroupe en un seul et même lieu les informations pour la clientèle destinées à favoriser l’utilisation des modes de déplacements métropolitains comme les bus, tramways, transports scolaires, Vélos bleus, voitures en libre-service ou Cityscoot. (Horaire lundi au vendredi de 7 heures 30 à 19 heures et le samedi de 8 heures 30 à 15 heures)

Nouveaux horaires pour des lignes régulières

Passage aux horaires d’hiver le 2 septembre

Ligne 35 (Cernuschi – Vauban) : les horaires vont être adaptés notamment la fréquence de la ligne avec l'ajustement des horaires de desserte de la maison de retraite « Villa de Falicon »

: les horaires vont être adaptés notamment la fréquence de la ligne avec l'ajustement des horaires de desserte de la maison de retraite « Villa de Falicon » Ligne 22 (Carros Pagnol / Z.I. - CADAM Centre) : adaptation des horaires le samedi. Objectif : garantir les correspondances avec la ligne 2 de tramway et la ligne régionale ZOU 701

: adaptation des horaires le samedi. Objectif : garantir les correspondances avec la ligne 2 de tramway et la ligne régionale ZOU 701 Ligne 59 : adaptation des horaires et nouvelles dessertes entre Plan du Var - CADAM Centre Administratif. Ces adaptations ont pour but de répondre à plusieurs besoins situés le long de l’itinéraire : Desserte de St-Isidore pour les voyageurs en provenance de Plan du Var, Desserte de soirée du Carrefour Lingostière pour les salariés, Desserte de l’Animanice des Combes les mercredis et samedis

adaptation des horaires et nouvelles dessertes entre Ces adaptations ont pour but de répondre à plusieurs besoins situés le long de l’itinéraire : Desserte de St-Isidore pour les voyageurs en provenance de Plan du Var, Desserte de soirée du Carrefour Lingostière pour les salariés, Desserte de l’Animanice des Combes les mercredis et samedis Amélioration de la desserte de la zone industrielle de Carros – Le Broc Création de l’arrêt « La Roseraie » sur la route de la Grave de la ZI et suppression de l’arrêt « Rue 1 ».

Création de l’arrêt « La Roseraie » sur la route de la Grave de la ZI et suppression de l’arrêt « Rue 1 ». Ligne 67 (Langevin - Le Broc Village) : desserte du pôle d’échanges Pierre Servella de Carros

Roquebillière : création d’une navette provisoire - Suite à la mise en place d’une limitation provisoire de la circulation sur le Pont de la Bourgade, l’itinéraire de la ligne 90 (Nice – La Bolline) est modifié. Elle ne dessert plus le cœur de village de Roquebillière et emprunte la route métropolitaine M2565. La desserte interne de Roquebillière est effectuée par une navette (minibus) qui garantit la correspondance avec la ligne 90 à tous les passages, en direction de La Bolline et de Nice. La correspondance s’effectue à l’arrêt de bus nommé « Roquebillière Vieux Village ».

Suite à la mise en place d’une limitation provisoire de la circulation sur le Pont de la Bourgade, Elle ne dessert plus le cœur de village de Roquebillière et emprunte la route métropolitaine M2565. La desserte interne de Roquebillière est effectuée par une navette (minibus) qui garantit la correspondance avec la ligne 90 à tous les passages, en direction de La Bolline et de Nice. La correspondance s’effectue à l’arrêt de bus nommé « Roquebillière Vieux Village ». Saint-Martin-Vésubie : création de 2 arrêts de bus L’état de la voirie provisoire remplaçant la route M2565 à proximité du Boréon le permettant, deux arrêts de bus sont créés : « La Gendarmerie » et « Pont Maïssa ». A la demande des riverains, ces arrêts sont desservis par la ligne 90 et les services Scolabus VA2, VA9, VN1, VN2 et VB1.

Lignes desservant les établissements scolaires : nouveau bus à Cagnes-sur-Mer et nouveaux horaires

Toutes les lignes Scolabus et les services Lignes d’Azur desservant les établissements scolaires seront en service dès le 2 septembre.

Cagnes-sur-Mer

- Création de la ligne D au départ du collège Jules Vernes par les arrêts « Square du 8 Mai », Clinique Saint-Jean, La Grange Rimade, Les Bigaradiers, les Arums, les Vallières, Puits Fleuri, Léouve, Les Colombines, Sainte-Colombe, Le Colombier, La Tonnelle, Les Galets, Mairie Cagnes-sur-Mer, Square Bourdet et Parc des Sports. Départ unique à 16h45.

- Modification de la ligne Q Parc des Sports <-> Square Bourdet pour desservir l’après-midi le collège Jules Vernes.

- Modification des horaires de la ligne J en adéquation avec les horaires du collège Malraux et desserte des arrêts « Vallon des Vaux », « Saphir » et « Jade »

Nice : Ligne R « Collège de l'Archet - Les Cappans Croisement » : desserte de l’arrêt « Château de Bellet » sur le chemin de Saquier de Nice, au droit de l’entrée du domaine « Château Bellet ».

Pour voyager à bord de cette ligne, les usagers doivent réserver leur place sur le site www.lignesdazur.com ou par téléphone (0800 006 007) du lundi au samedi de 7 heures à 19h45.