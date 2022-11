On connait la date d'ouverture de la station d'Isola 2000

Les skis, c'est pour bientôt ! La station d'Isola 2000 rouvrira ses pistes le 3 décembre prochain. "Tout se prépare. Il a neigé à la station il y a quelques jours, cela permet de préparer les sols, et d'accueillir les chutes de neige prévues pour la semaine prochaine" a détaillé la maire d'Isola ce vendredi matin sur France Bleu Azur.

Déjà des réservations pour Noël

"On peut même commencer à envisager de réserver ses vacances, ajoute Mylène Agnelli. On a déjà des taux d'occupation très importants, avec des chiffres de l'avant-Covid. On a beaucoup de réservations sur nos forfaits saisons, il y a un vrai engouement pour les vacances de Noël, mais aussi sur le premier week-end. "

Avec de la neige au rendez-vous cet hiver ? "On a la chance d'être à 2.000 mètres d'altitude. On est plutôt optimiste pour la saison à venir. Tout semble réuni pour que l'on ait une belle saison."

Le prix des forfaits en hausse

Les forfaits de la station vont augmenter de deux euros, en raison de la hausse de la facture énergétique. "J'ai envie de dire : seulement de deux euros. Nous avons réussi à maintenir un forfait assez abordable pour nos 120 km de pistes. Les dépenses énergétiques vont augmenter de toutes façons. Augmenter de deux euros ne couvrira pas la hausse de cette facture, mais ça nous permettra de l'absorber un peu mieux."