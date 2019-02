Découvrez le tracé définitif de la ligne 5 du tramway à Montpellier

Montpellier, France

Finies les discussions, on connait désormais le tracé définitif de la ligne 5 du tram à Montpellier. Jeudi soir avait lieu la dernière réunion publique. D'est en ouest, le tramway ira de Clapiers à Lavérune en passant hôpitaux-facultés, l'avenue Clémenceau, le quartier Ovalie et donc le stade de rugby mais en contournant le parc Montcalm, "ce qui permet d'éviter l'arrachage de 700 arbres" se félicite Philippe Saurel, le président la métropole de Montpellier.

Pas d'augmentation des impôts

En quelques chiffres, cette ligne 5 est longue de 17 km. 1 rame toutes les 6 minutes. Trois-quarts d'heure pour aller d'un terminus à l'autre. On attend 60.000 voyageurs par jour. Montant de la facture : 450 millions d'euros. Mais "sans augmenter les impôts locaux" promet Philippe Saurel. La Région Occitanie paye 10% de cette somme et l’État 8%. Reste à connaitre la contribution du Département. La ligne 5 nécessitera d'acheter une vingtaine de rames à 3,5 millions d'euros l'unité.

Les travaux commencent à la fin de l'année

Les premiers coups de pioches seront donnés cet automne sur la partie est. Au niveau de la voie Domitienne, vers la faculté Paul Valéry, et en direction d'Agropolis. À l'autre bout, il faut construire un ouvrage d'art sous lequel le tram passera, à hauteur du rond-point Maurice Gennevaux, plus connu sous le nom de rond-point de chez Paulette. Les travaux commenceront avant la fin de l'année. Le pont servira également au contournement ouest de Montpellier. Les acquisitions foncières viennent de commencer. Les seules "expropriations" concernent des locataires du bailleur social ACM Habitat, quartier Bagatelle et leur relogement est évidemment prévu.

Une "ligne de gauche"

À Montpellier, le tram desservira plusieurs quartiers populaires : le haut de la cité Gély, Paul Valéry, le Pas du Loup, Estanove, ce qui en fait"le tracé le plus à gauche que je connaisse" s'amuse à répéter Philippe Saurel. La ligne 5 sera longée par une piste cyclable. La mise en service est prévue en 2025 mais la ligne ne sera pas terminée. Impossible de dire aujourd'hui dans quelle mesure.

Quelle habillage pour cette ligne 5 ?

La marque de fabrique du tramway à Montpellier, qui comprend déjà quatre lignes, ce sont ses couleurs. La bleue aux hirondelles, l'orange avec ses grosses fleurs et les deux autres habillées par le couturier Christian Lacroix. Pour la robe de cette ligne 5, un concours sera lancé, ouvert à tous et même aux enfants précise Philippe Saurel.