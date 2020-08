"Connexités", pour voyager moins cher et plus facilement grâce aux transports publics en Normandie

Si vous utilisez les transports en commun en Normandie, la nouvelle tarification multimodale Connexités lancée par la Région va vous intéresser. Dès le 1er septembre, grâce à la carte Atoumod ou l'application dédiée, vous pourrez bénéficier d'un abonnement mensuel à tarif préférentiel pour voyager en illimité en train, car, métro, tramway ou bus en Normandie dans les zones de votre choix. C'est le résultat de la coopération entre 15 collectivités organisatrices de transports sur l'ensemble du territoire normand, en Seine-Maritime, dans l'Eure et sur une partie des départements du Calvados et de la Manche, pour l'instant.

L'idée, "c'est de simplifier la vie des usagers et de leur permettre de voyager moins cher" explique Jean-Baptiste Gastinne, en charge des transports à la Région et Président du syndicat mixte Atoumod. Le principe est simple : les usagers du train normand vont pouvoir bénéficier d'un abonnement combiné train + métro, bus ou tram à tarif préférentiel, pour voyager en illimité sur la zone qui les intéresse. Sachant que "30% des usagers du train normand ont aussi besoin d'utiliser un réseau de transports d'agglomération" indique Cédric Morel, le directeur d'Atoumod. A titre d'exemple, un usager du train entre Rouen et Caen pourra aussi utiliser le réseau Twisto à Caen et le réseau Astuce à Rouen grâce à son abonnement unique pour 270 euros par mois (130 euros pour les moins de 26 ans), soit 10% moins cher que s'il devait cumuler les abonnements.

120 trajets sont aujourd'hui disponibles en Normandie. Il suffit de se procurer la carte Atoumod dans les points de vente habituels, ou de télécharger l'application dédiée Atoumod m-ticket sur son smartphone. Le dispositif espère attirer de nouveaux clients qui laisseront leur voiture au garage. Il devrait aussi contribuer à l'attractivité économique et touristique de la Normandie.