Des conseils pour être bien vus à vélo

A la tombée de la nuit, piétons et vélos sont moins visibles : les accidents de la route corporels augmentent de 47% chaque année en France au passage à l'heure d'hiver entre 17h et 19h. Une opération "bien vus ensemble" est menée actuellement dans les établissements scolaires de Charente-Maritime.

Quels conseils pour être bien vus à vélo, ou à pied à la tombée de la nuit ?

Chaque année le nombre d'accident corporels augmente de 47% en France au passage de l'heure d'hiver, entre 17 et 19h.

"En Charente-Maritime, la tendance est identique" confirme Yann Gérard, le directeur de cabinet du préfet. La sécurité routière et les agents d'assurances mènent actuellement une opération de sensibilisation et distribuent des kits de visibilité (gilet jaune à bande réfléchissantes, sac à dos jaune à bandes réfléchissantes, et bracelet réfléchissants" aux élèves des lycées et des collèges.

Les conseils du Major Pricot, policier de la brigade motorisée de Charente-Maritime, coordonateur départemental sécurité routière

Etre le plus visible possible :

l'éclairage à l'avant et à l'arrière du vélo est obligatoire à vélo la nuit, par temps de brouillard et en cas de forte pluie. Les contraventions sont de 22€ à l'avant et 22€ à l'arrière en cas de défaut.

Il est conseillé de rajouter un bracelet réfléchissant, et un gilet jaune à bandes réfléchissantes. Mais le gilet jaune n'est pas obligatoire sauf hors agglomération. Hors agglomération, l'absence de gilet jaune est verbalisable, la contravention est de 45€. De jour, part temps de brouillard ou de fortes pluies il est conseillé de porter un gilet jaune même en agglomération

Un bon entretien du vélo est obligatoire : il faut penser à contrôler les pneus qui sont dangereux s'ils sont lisses sous la pluie, et vérifier les freins.

Le casque n'est obligatoire que pour les jeunes de moins de 12 ans.