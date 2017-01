CONSEILS | Rouler en toute sécurité malgré le givre et le verglas

Le givre et le verglas seront encore présents dans la nuit de lundi à mardi matin sur la Picardie. Les températures seront encore négatives dans la plupart de la région. Voici quelques conseils pour rouler malgré tout en toute sécurité.

Les routes en Picardie seront encore très glissantes dans la nuit de lundi à mardi. Météo France annonce des températures négatives. -2 degrés à Beauvais et Doullens, -1° à Amiens, Compiègne et Péronne par exemple. Des conditions météorologiques qui favoriseront l'apparition du verglas et du givre. Certains conseils de sécurité sont donc à respecter au maximum.

Le b.a.-b-a : Vérifier le témoin d'usure des pneus

À vérifier à n'importe quel moment de l'année. Vos pneus n'attendent évidemment pas les épisodes de froid pour s'abîmer. Cependant les risques d'aquaplaning augmentent si les pneus sont trop lisses.

"C'est plus dangereux qu'en montagne" Partager le son sur : Copier

S'équiper en chaussettes

Les paires de chaussettes pour les voitures sont une bonne alternative aux chaînes. "On roule cependant moins vite" explique Olivier Betembosse, carrossier et responsable du garage Saint-Ladre à Amiens. "Mais c'est un tissu plus facile à installer" termine ce professionnel. Pour des chaussettes, comptez entre 40 et 60 euros.

Pour dégivrer : surtout pas d'eau chaude !

Une habitude à perdre. La différence de température de votre pare-brise entre le côté intérieur et extérieur de la voiture augmente lorsqu'il fait froid. L'eau chaude risque donc de casser votre pare-brise. Pour dégivrer, il vaut mieux allumer la climatisation de votre voiture ou alors utiliser de l'eau froide.