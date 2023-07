Conserver les produits frais et congelés, un véritable casse-tête sur l'Ile d'Yeu

Le port de l'île d'Yeu manque de capacité pour accueillir les marchandises. C'est particulièrement vrai l'été pour stocker les produits frais et surgelés acheminés par bateau depuis le continent. Une nouvelle étude commandée par la région Pays de la Loire et la compagnie Yeu continent est en cours afin d'évaluer la meilleure solution. Car la préservation de la chaîne du froid est menacée sur Port Joinville.

ⓘ Publicité

"Les infrastructures de 1982 sont devenues trop petites" Philippe Brachet, responsable d'exploitation

À leur arrivée sur l'île, les produits frais et surgelés sont stockés dans des chambres froides et des conteneurs réfrigérés à Port-Joinville. "On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a, confie le responsable d'exploitation Philippe Brachet, on nous donne un moyen de travail qui n'est pas suffisant actuellement (...) Le problème est que les infrastructures de 1982 sont devenues trop petites. On n'arrive plus à suivre par rapport à la population qui vient sur l'île d'Yeu".

Conteneurs frigos sur le port de l'île d'Yeu, où la marchandises est triée © Radio France - Yves-René Tapon

Des marchandises stockées en pleine chaleur

La chaîne du froid est un sujet redondant sur l'île, confirme la 1ʳᵉ adjointe au maire Carole Charuau : "Ça fait longtemps que l'on en parle, mais là, c'est à un point critique parce que le nombre de paquets surgelés a explosé. Quand ça descend du bateau, le temps que les camions prennent en charge les marchandises, elles sont stockées sur le quai en pleine chaleur. Et, ça n'est pas tolérable". L'étude, dont les conclusions sont attendues après l'été, devrait suggérer soit la construction d'un nouveau bâtiment sur le port, soit d'utiliser l'ancienne criée.

loading

loading