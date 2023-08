Construire une deuxième ligne de Tram à Tours, est-ce raisonnable ?

Le projet de deuxième ligne de tramway à Tours a pris en cette année 2023 une nouvelle dimension. Après plusieurs années de conflits politiques, le choix du tracé est arrêté. Il a été validé en conseil métropolitain le 22 mai dernier, puis par le Syndicat des mobilités de Touraine le 30 mai, notamment dans la traversée du centre-ville de Tours, avec un passage par le boulevard Jean Royer, et non pas par le boulevard Béranger. La ligne fera 12,5 kilomètres de long, desservant 22 stations. Reste le calendrier, très serré puisque les élus de l'agglomération tablent sur une inauguration en 2028, soit dans seulement cinq années.

Sur le calendrier, le dossier est encore largement dans les temps. Pour la première ligne du tramway de Tours, la déclaration d'utilité publique avait été bouclée en décembre 2010, les premiers travaux avaient démarré dans la foulée début 2011, pour une inauguration en août 2013. Deux années et demi de travaux pour 14,8 kilomètres, on imagine que pour 12,5 kilomètres, le chantier prendra un peu moins de temps, pour peu qu'il n'y ait pas de retard ou de conflit.

Une deuxième ligne de tramway à Tours, est-ce raisonnable ?

La première incertitude, la plus grande, réside dans la capacité de la Métropole de boucler le budget, et surtout de le maitriser. Entre 2018 et les dernières estimations en mai 2023, le projet est passé de 430 millions d'euros à plus de 500 millions d'euros, soit 40 millions d'euros le kilomètre, bien au-delà de la moyenne du kilomètre en France compris entre 25 et 30 millions d'euros.

À ce jour, le budget est en cours de construction. Les subventions vont tourner entre 80 et 90 millions d'euros, dont 42 millions d'euros dans le cadre du plan de relance annoncé en 2021 par l'ex-Premier ministre Jean Castex. Il reste donc plus de 400 millions d'euros à assumer pour la Métropole. Avec un budget d'investissement annuel de Tours Métropole de 54 millions d'euros, comment faire ? Un nouvel impôt est d'ores et déjà envisagé, qui pourrait être couplé à une augmentation de la dette.

L'agglomération de Tours a-t-elle besoin d'une deuxième ligne de Tram ?

L'idée de créer au moins une deuxième ligne de tramway à Tours avait été annoncée avant même le lancement des travaux de la première ligne, par l'ancien maire Jean Germain. Il avait même lancé l'idée de non pas deux mais trois lignes, au départ de Chambray-lès-Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Une seule ligne de tram ne sert à rien, elle doit être intégrer dans un réseau plus large. Angers par exemple en est déjà à trois lignes de tramway.

Le visage des transports en commun à Tours a été bouleversé par l'apparition de la première ligne, avec une augmentation importante des usagers. Avant le Tram, on comptait 20 millions voyages annuels sur l'agglomération, passant la barre des 40 millions en 2019. Avec la deuxième ligne de Tram, Fil Bleu table sur un passage à 50 millions de voyages par an.

Deuxième ligne de Tram, quel calendrier prévisionnel ?

Mai 2023 : Tracé validé en conseil métropolitain le 22 mai, puis par le Syndicat des mobilités de Touraine le 30 mai

Tracé validé en conseil métropolitain le 22 mai, puis par le Syndicat des mobilités de Touraine le 30 mai Juin 2023 : Études d’avant-projet

Études d’avant-projet Fin 2024 : Enquête publique pendant un mois et demi

Enquête publique pendant un mois et demi Début 2025 : Déclaration d'utilité publique

Déclaration d'utilité publique 2028 : Inauguration de la deuxième ligne du Tram de Tours

Comment faire passer le Tramway rue Jean Royer ?

Le boulevard Jean Royer a été au cœur des débats pendant des années, en balance avec le boulevard Béranger, pour le passage de la deuxième ligne. Le choix de Jean Royer a été arrêté en mai par les élus de l'agglomération. Reste maintenant à faire passer un Tram dans cette rue de 14 mètres de large. Des riverains se sont mobilisés en janvier 2023 , sentant bien le vent tourner en leur défaveur.

Les défenseurs du passage par Jean Royer mettent en avant la circulation réalisée avenue Maginot, à Tours nord, où tram, bus et véhicules se partagent la chaussée. À ce jour, aucun plan n'a été précisé pour le passage par Jean Royer. On ne peut avancer qu'elle ressemblera trait pour trait à l'avenue Maginot. Les élus eux défendent cette option. Plus de 7.000 véhicules circulent chaque jour sur Jean Royer. Après la mise en service, Christophe Boulanger, le premier vice-président du Syndicat des mobilités de Touraine estime qu'il n'y aura plus que "1.000 à 2.000 véhicules", essentiellement des riverains".

