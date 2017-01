Contestations en vue avec les nouvelles mesures de sécurité routière, pour le président de l'Automobile Club Limousin

Depuis le 1er janvier la lutte contre les infractions routières est renforcée, avec de nouvelles mesures, qui donneront sans doute lieu à débat et contestation, selon Christian Duché, président de l'Automobile Club du Limousin. Il était l'invité de 8h20 ce jeudi sur France Bleu.

Les employeurs devront désormais dénoncer leurs employés flashés au volant d'un véhicule de société. C'est une mesure de justice pour vous ?

C'est une mesure de justice de principe, oui, parce qu'on est dans une voiture d'entreprise, mais on demeure un citoyen et un automobiliste et donc c'est logique. Alors c'est toujours délicat de dénoncer... De principe, ça me choque, mais je crois qu'il faut faire de la prévention auprès de son personnel. J'aurais préféré qu'il y ait une phase préalable, avant qu'on ait à dénoncer.

L'autre nouveauté, c'est qu'on pourra relever les infractions sur les images de vidéo-protection dans les villes. Est-ce qu'on va trop loin ? Est-ce qu'il n'y a pas un grand risque d'erreur ?

Effectivement on va loin, puisque être surveillé, pisté, c'est toujours relativement choquant. Mais sur le plan sécuritaire, ça a toute sa signification, et on ne peut que s'en féliciter. Après, sur le plan de la reconnaissance du fait (téléphoner au volant, ne pas attacher sa ceinture), il y aura certainement débat et contestations.

Avec tout cet arsenal, vous allez faire fortune dans les stages de récupération de points !!

Peut-être pas ! Nous avons eu une diminution en 2016 du nombre de demandes de stage, ce qui nous conduit à dire que bien que la circulation augmente et que les points soient retirés dans des proportions connues, certains roulent avec un nombre de points extrêmement bas, voire sans permis du tout. Donc, effectivement, j'espère continuer à accueillir des personnes, avec le psychologue et le formateur, et l'objectif, on le rappelle, est pédagogique.

Le nombre de tués est en baisse, mais le nombre de blessés est en hausse, donc il y a du travail...

Oui, il faut continuer tous ensemble, pour l'amélioration de la formation des usagers de la route, pour l'amélioration des véhicules, du réseau routier. Nous sommes notamment très engagés sur le dossier de la route de Poitiers, pour la mise à deux fois deux voies de la nationale 147, pour limiter les accidents.