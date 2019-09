Contournement de Beynac : Anticor veut publier une liste de 400 citoyens opposés au projet

La réponse du berger à la bergère. L'association Anticor qui milite contre le contournemenet de Beynac en Dordogne, va publier une liste de 400 noms de citoyens du Périgord. Qui disent non à la déviation. Une réponse aux 400 noms de maires favorables au projet publiés cet été par le département

Alain Bressy, à droite, co responsable d'Anticor en Dordogne contre attaque

Beynac-et-Cazenac, France

Après la liste de plus de 400 maires du Périgord qui soutiennent le projet de contournement de Beynac rendue publique au mois de juillet par le département, la contre attaque est venue ce mercredi de l'association Anticor Dordogne, qui milite contre la déviation.

Elle dit avoir réuni une liste de 400 noms elle aussi. 400 citoyens du Périgord qui se disent opposés à ce chantier à l'arrêt depuis fin décembre suite à un arrêt du conseil d'Etat.

La guerre de communication fait donc rage avant le 1er octobre et l'audience devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour savoir si oui ou non, le chantier pourra reprendre.

Les interrogations d'Alain Bressy d'Anticor Copier

Et en attendant voici une nouvelle liste. Celle-ci n'est pas encore publique. Mais elle le sera bientôt promet Anticor. Une liste de 400 citoyens uniquement des périgourdins promet l'association qui demandent eux aussi un rendez-vous au président de la République assure Anticor. La réponse du berger à la bergère en quelque sorte, alors que Germinal Peiro, le président du département avait lui aussi envoyé sa liste de maires partisans du projet à Emmanuel Macron en lui demandent de le recevoir.

"Lascaux vaut bien Beynac"

Bref, dans l'attente de l'audience à Bordeaux du premier octobre. On se rend coup pour coup... Dans une guerre ouverte de communication, Germinal Peiro avait fait visiter le chantier à l'ex président Hollande fin août avant de recueillir le soutien des 12 présidents de départements de Nouvelle Aquitaine et de les emmener sur le site. Un activisme qui irrite au plus haut point Alain Bressy, co-responsable d'Anticor en Dordogne

Anticor s'indigne aussi que le chantier soit devenu un lieu de visite touristique. "Lascaux vaut bien Beynac, et Beynac vaut bien Lascaux" ironise Alain Bressy. Et elle publie sur son site ses "vérités" sur le chantier de Beynac.

La guerre des mots. avant la vérité judiciaire attendue dans 3 semaines.