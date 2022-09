Contournement de Cossé-le-Vivien : fin des poids lourds dans le bourg, les habitants et commerçants soulagés

Depuis ce jeudi 15 septembre, la déviation de Cossé-le-Vivien, dans le Sud-Mayenne, est ouverte à la circulation. Les poids lourds n'auront plus à traverser le bourg, en empruntant la départementale 771. Pour les habitants et les commerçants, c'est un retour au calme dans la commune.

Le contournement de Cossé-le-Vivien, dans le Sud-Mayenne, a été lancé ce jeudi 15 septembre en début d'après-midi. La déviation mise en place permet de réduire le trafic dans la commune : chaque jour, plus de 6.000 véhicules traversent le bourg, dont de nombreux poids lourds. Ils passent tout près de certains magasins, dans un vacarme souvent assourdissant. Les commerçants et les habitants sont donc soulagés d'avoir enfin moins de circulation dans le centre-ville.

La déviation a été ouverte le jeudi 15 septembre, après 2 ans et demi de travaux. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un trafic plus fluide et plus calme

Le bar tabac de Gérard Gilbert se situe juste à l'entrée de Cossé-le-Vivien. "Ce contournement était nécessaire, car ça devenait dangereux même pour les sorties des écoles. C'est bien pour Cossé, ça risque de développer encore plus Cossé parce que les gens vont se sentir mieux, le cadre de vie va être meilleure", souligne-t-il. Un peu loin, Fabien Pineau tient un hôtel qui fait aussi bar et restaurant. Il se demande si les clients seront toujours au rendez-vous alors qu'il y aura moins de passage dans le centre-ville. "Ça va être bien pour les habitants. Pour les commerces, ça risque d'être plus compliqué mais la commune s'est beaucoup agrandie donc il y a plus d'habitant qu'habitants. Je ne pense pas que ça change énormément", affirme le gérant de La Grange.

Moins de bruit, ça va être plus agréable pour nous comme pour les clients. - Guénaëlle Proux, boulangère

Pour Céline Raimbault, qui tient la boucherie Raimbault, le centre-ville va enfin pouvoir respirer, avec un trafic plus fluide notamment en fin de journée. Les clients pourront revenir faire leurs achats tranquillement. "Vers 17 heures, c'est vrai que c'est souvent compliqué de circuler à cause d'un flux de voitures assez conséquent. Donc quand on a des choses à faire à cette heure-là, c'est un peu compliqué", pointe-t-elle du doigt.

Le centre-ville va également devenir moins dangereux, sans la circulation des poids lourds. "On sera sans doute plus tranquilles, parce que dans le bourg ça devient dangereux pour les piétons", dénonce Daniel, un habitant de Cossé-le-Vivien.

"C'est beaucoup plus sécurisant quand les clients viennent avec des enfants", insiste Anthony Proux, un des boulangers de Cossé-le-Vivien. À ses côtés, sa femme Guénaëlle Proux, se réjouit à l'idée d'avoir moins de poussière devant son magasin : les camions passent à même pas un mètre du trottoir sur lequel donne la boulangerie. "Regardez par la fenêtre, les poussières et le bruit", confirme Saïd Marai, le patron de Chez Tonton, un snack qui se situe juste à côté de la boulangerie. Et d'ajouter : "J'ai pris l'habitude, mais c'est vrai que c'est calme quand il n'y a pas de camion!"

À terme, l'objectif du département de la Mayenne est d'interdire les camions de plus de 3,5 tonnes dans le centre-ville de Cossé-le-Vivien.