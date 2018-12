Contournement de Marignier en Haute-Savoie : ouverture du viaduc ce jeudi

Marignier, France

Voilà enfin le premier tronçon du contournement de Marignier, en Haute-Savoie. Après des années de consultations, de discussions et d'importants travaux - lancés en 2015 - le viaduc qui relie les départementales 19 et 26 sur la rive droite de l'Arve ouvre jeudi matin à la circulation.

Au total, ce projet représente 70 millions d'euros d'investissement pour réaliser une voie nouvelle à double sens d’une longueur totale de 5,6 km, divisée en cinq tronçons, reliés par plusieurs nouveaux rond-points.

Un viaduc de 300 mètres

La structure de 300 mètres enjambe la rivière, le Giffre, et permet désormais aux automobilistes d'éviter le centre-ville de Marignier. Ce viaduc, c'est l'un des éléments majeur du projet. Un ouvrage construit en deux ans et qui relie précisément donc, la départementale 19, lorsqu'on arrive de Bonneville à la départementale 26, sur l'autre rive du Giffre, en direction, notamment des stations du Grand Massif.

Cette carte montre, en rouge le tracé de la nouvelle route, en orange le viaduc, en rouge foncé les giratoires et en marron la route empruntée jusqu'alors. - Capture d'écran Google Maps / Xavier Demagny

Ce premier tronçon a coûté 23 millions d'euros principalement pris en charge par le Département, avec le concours de la Communauté de Communes du Faucigny-Glières. D'une longueur totale de 1,6 kilomètres, ce tronçon a comporté plusieurs étapes, en plus de la construction du viaduc :

• la création d’un rond-point sur la RD 19 ouest avec un passage pour la faune ;

• la création d’un rond-point sur la RD 26 comprenant aussi un passage pour la faune ;

• des mesures pour compenser l'impact écologique des travaux et des aménagements paysagers ;

• la réalisation des chaussées et des équipements de sécurité et de signalisation.

Réduire de moitié le trafic sur les axes existants

En organisant le contournement de Marignier mais aussi Thyez et Vougy, le département espère bien réduire au moins de moitié le trafic sur les axes existants, notamment les centre-villes, jusqu'alors saturés. Un enjeu de sécurité également, pour les riverains de ces routes sur fréquentées. "Le contournement doit permettre de rétablir de bonnes conditions de circulation sur cette partie du territoire haut-savoyard", explique, dans un communiqué, le département de la Haute-Savoie.

Une histoire mouvementée

Le projet a pourtant été vivement critiqué à son lancement par les commerçants qui craignaient à l'époque une désertion des magasins de Marignier. Pointé du doigt, aussi, par les associations écologistes inquiètes d'une détérioration possible de la qualité de l'air dans une vallée, la vallée de l'Arve, qui n'en n'a vraiment pas besoin.

Fin des travaux en 2022

Le chantier n'est en tout cas pas terminé, il reste plusieurs tronçons de route à réaliser et des raccordements :

• les travaux entre la RD 26 au giratoire de Prés-Paris ;

• de la zone de Pré Paris au giratoire de la RD 19 Est (sortie de Marignier en direction de Thyez/Cluses). Cette phase comprendra notamment un passage inférieur sous la voie ferrée ;

• de la RD 19 Est à la RD 6, en continuité des travaux de la plaine avec une mise en service au plus tard en 2022 ;

• raccordement au giratoire existant à Thyez, près du pont des Chartreux.

La fin des travaux est prévue pour 2022.