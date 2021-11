Contournement de Marquixanes : le commissaire enquêteur émet un avis défavorable

A l'entrée et sur les maisons de Marquixanes, les avis pour et contre la déviation s'affichent et s'opposent

C'était le projet retenu par l'Etat. Celui qui, selon lui, remplissait le plus de critères. La route devait longer la Têt pour dévier la RN116 et contourner le village de Marquixanes par le nord. Le projet est vieux de 40 ans, et il a visiblement du plomb dans l'aile. Ce mercredi, les enquêteurs ont prononcé un avis défavorable. La préfecture a désormais un an pour prendre une décision, déclarer le projet d'utilité publique ou non.

Selon le rapport d'enquête publique, la proximité avec la Têt est problématique car la route se trouverait presque au niveau du fleuve. Il y aurait donc un risque d'inondation. Les enquêteurs soulignent également la question de l'accès à Marquixanes ; l'entrée actuelle serait fermée, ce qui inquiète à la fois la mairie et certains habitants. Le dossier qui a été présenté aux enquêteurs n'était également, selon les conclusions, pas assez précis techniquement.

Peut-on encore espérer un contournement de Marquixanes ?

La préfecture doit désormais prendre une décision. Il y a peu de chances qu'elle aille à l'encontre de cet avis défavorable en déclarant le projet d'utilité publique. C'est en tout cas l'avis du sénateur LR François Calvet, très attaché au projet. "Je crains que ce ne soit pas assez solide si jamais le dossier est porté devant un tribunal."

"Je crains que les arguments présentés ne permettent plus d'envisager le projet par le nord." - François Calvet, sénateur des Pyrénées-Orientales Copier

Mais un avis négatif ne signifie pas que le projet est enterré. Il est toujours possible de tout reprendre à zéro, tout remettre à plat : les études, les solutions techniques, les financements et même le tracé de la future route (au nord comme au sud).

"Le projet ne doit pas être abandonné."

Anne-Marie Canal, maire de Marquixanes

Si certains semblent pessimistes pour l'avenir de ce contournement, la municipalité continue d'espérer. La maire, Anne-Marie Canal, estime que c'est une nécessité absolue pour Marquixanes, traversée chaque jour par 15.000 voitures empruntant la RN116. "Il faut reprendre les études, mais beaucoup plus sérieusement, explique Anne-Marie Canal. Et peut-être envisager un nouveau tracé."