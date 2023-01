Contournement de Martigné-sur-Mayenne : les riverains de la RN 162 l'espèrent, l'attendent

L'Etat a annoncé que la RN 162 allait passer sous le giron du département de la Mayenne dans un an. Dès le 1er janvier 2024, le conseil départemental pourra se pencher sur les travaux pour réaliser une 2x2 voies entre Mayenne et Angers en passant par Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne.

ⓘ Publicité

Le premier chantier au programme sera probablement le contournement Martigné-Sacé, entre Laval et Mayenne. Les habitants de Martigné-sur-Mayenne sont impatients de voir le lancement de cette déviation.

loading

Il faut compter au moins 10 ans d'études avant de lancer des travaux. Antoine Valprémit, maire de Sacé et membre de la commission aménagement du territoire au département de la Mayenne : "ça prend du temps et c'est dommage que tout ça n'ait pas été fait jusque-là. Il y a eu des erreurs, des opportunités qui n'ont pas été saisies dans le passé. Il faut faire ces projets de développement pour notre département".