Contournement de Rouen : "On veut régler les problèmes de demain avec des solutions d'hier"

Dans l'Eure, des élus de tous bords et des associations se mobilisent contre le projet de contournement est de Rouen,validé par le Premier ministre Jean Castex le 15 décembre 2021. Ils proposent des solutions alternatives et veulent informer la population en allant à sa rencontre.

Des membres d'associations, maires, des adjoints au maire, des conseillers départementaux de la majorité et de l'opposition, "tous les acteurs sont unanimes contre ce projet pour des raisons environnementales, pour des raisons d'acception sociale avec ce péage mais également pour des raisons économiques. Aujourd'hui,il est obsolète de penser que le trafic routier va générer une activité intéressante pour la Région et les territoires de l'Agglomération Seine-Eure ou de la Métropole de Rouen" résume Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre-du-Vauvray et coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts au conseil régional de Normandie. "On veut régler les problèmes de demain avec des solutions d'hier" abonde Richard Jacquet, le maire socialiste de Pont-de-l'Arche.

Pour Daniel Jubert, conseil municipal délégué de Louviers, délégué communautaire et conseiller de la majorité au conseil départemental de l'Eure, "c'est un projet qui risque d'être inutile parce qu'on sait très bien que les entreprises de transport donnent consigne à leurs chauffeurs d'éviter les péages", avec des camions qu'on retrouve, selon l'élu, sur les routes départementales, "ce qui nous oblige à les refaire" et de dénoncer un futur prix de péage élevé.

REPORTAGE - Vous avez dit contournement ? Autoroute à péage répondent les opposants Copier

Le projet, validé par Jean Castex le 15 décembre 2021, reste en travers de la gorge du maire communiste d'Alizay et conseiller départemental de Pont-de-l'Arche, Arnaud Levitre : "Le gouvernement renie la parole donnée puisqu'ils avaient dit que si des élus et des collectivités se prononçaient contre, ils n'iraient pas plus loin" et de rappeler que la Métropole de Rouen Normandie a voté contre et que le conseil départemental de l'Eure et l'Agglomération Seine-Eure ont voté contre le financement du projet.

C'est un viaduc au-dessus d'un golf - Janick Léger, maire de Léry

Des solutions alternatives

L'Etat a balayé d'un revers de main les autres options présentées par les collectivités. "Des solutions alternatives crédibles dans l'Eure" estime Arnaud Levitre : "Interdire le péage d'Incarville, développer le transport en commun, développer le rail et le fret pour acheminer les matières premières auprès des entreprises et développer les quais fluviaux, comme ça se fait à Alizay où le grand port de Rouen a déjà financé la moitié du projet". Le contournement est de Rouen doit permettre de désengorger la circulation routière dans l'agglomération rouennaise, mais Laetitia Sanchez n'y croit guère : "90% des trafics sont internes à la Métropole" précise l'élue écologiste.

Des communes veulent porter plainte contre l’État

L'Autorité environnementale, dans son avis, estime à 50000 tonnes de CO2 par an émises par le futur trafic. La commune d'Alizay envisage de porter plainte contre l’État parce le tracé passera à trente mètres du nouveau stade Angela Davis, "un club de football avec deux terrains en herbe, 450 licenciés, une écolede foot pour nos gamins" avance le maire Arnaud Levitre :

Si le projet se faisait, je demande à l’État de construire une autre structure sur le territoire - Arnaud Levitre, maire d'Alizay

La commune de Val-de-Reuil étudie également le dépôt d'une plainte. "Avec Marc-Antoine Jamet, on est complètement contre ce projet et il y aura plusieurs recours avec nos avocats" explique Benoît Balut, l'adjoint au maire aux Associations : "Le tracé passe à 150 mètres du cimetière et à moins de 300 mètres du stade Jesse Owens" et le contournement de Rouen coupera la forêt de Bord, un non-sens pour Stéphanie Rousselin maire-adjointe à la Transition écologique à Val-de-Reuil et déléguée communautaire à l'Agglomération Seine-Eure : "Toutes les actions, plan énergie climat ou charte forestière que nous avons déclinées sont en contradiction avec la création d'un viaduc en plein milieu de notre territoire".

REPORTAGE - Alizay et Val-de-Reuil veulent porter plainte contre l’État Copier

Un contournement en contradiction avec les engagements gouvernementaux pour l'élue rolivaloise et pour le maire de Pont-de-l'Arche, "notamment les 17 objectifs de développement durable. Aujourd'hui on propose un projet qui est tout l'inverse du sens que l'on doit donner à l'action publique" peste Richard Jacquet.

La France a été condamnée pour inaction climatique et, avec ce projet, continue à aller dans la mauvaise direction - Richard Jacquet, maire de Pont-de-l'Arche

Des actions prévues

La validation du projet par le Premier ministre sonne la mobilisation des opposants, reste pour eux à mobiliser la population, "il faut que les citoyens soient au courant" estime Maxime Bunel, le président de l'association Non à l'autoroute. Et plusieurs actions sont prévues au calendrier au cours du premier trimestre 2020. Une réunion, le 8 janvier, à Rouen ou à Val-de-Reuil, le lieu reste à définir avec les acteurs politiques, associatifs et syndicaux puis des tractages sur les marchés de Pont-de-l'Arche, Louviers et Val-de-Reuil les 9, 15 et 21 janvier. Une grande marche entre Val-de-Reuil et Alizay est prévue le samedi 26 février pour rejoindre les stades des deux communes.