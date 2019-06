Contournement Est de Montpellier, 50 ha de vignes détruits

Hérault, France

Depuis le 6 juin et jusqu'au 11 juillet le public est invité à donner son avis sur le projet de maillon manquant du contournement Est de Montpellier. Il suffit pour cela de se rendre en mairie des cinq communes concernées : Castelnau-le-Lez, Le Crès, Saint Aunès, Montpellier et Mauguio. Cette portion d'environ trois kilomètres doit relier d'ici 2025 le boulevard Philippe Lamour sur la commune de Castelnau-le-Lez à l'A709.

La future route sera composée de deux fois deux voies séparées par une glissière en béton avec une bande d'arrêt d'urgence de chaque coté. Elle passera derrière le domaine de Verchant et le funérarium de Grammont pour rejoindre le Mas du Ministre au bord de l'A709.

Deux variantes proposées

La première variante passe à l'ouest des réservoirs de Valédeau ( les grands réservoirs d'eau potable de Montpellier ) l'autre variante passe à l'Est du château d'eau. Les riverains, principalement les viticulteurs des coteaux de la Méjanelle sont remontés contre les deux options qui vont littéralement couper leurs vignes, près de 50 hectares de vignes sont menacés. "Comment le président de la métropole de Montpellier ( Philippe Saurel) et celui du département de l'Hérault ( Kléber Mesquida) qui sont de fervents défenseurs des agriculteurs peuvent-ils cautionner un tel projet" s'interroge Alain Hugues le maire de Saint Aunès. Les viticulteurs impactés proposent donc une "variante zéro" qui passerait sur la commune de Montpellier, près de Zénith ou il y a une importante réserve foncière. Ce tracé ne couperait pas les vignes.

Le département de l'Hérault précise que le tracé ouest est plus proche des habitations et que le tracé Est impact davantage le vignoble. Les opposants craignent également l'impact pour des milliers de vététistes, promeneurs et cavaliers et la pollution engendrée. Il faut dire que 32 450 véhicules sont attendus en moyenne chaque jour.

Une consultation par étapes

Une réunion publique avait lieu ce mardi soir à l'Hôtel du département, une seconde réunion publique est prévue le 24 juin à la salle polyvalente de Saint Aunès. A l'issue de la phase de concertation dans les cinq mairies concernées, les études seront affinées et le projet sera à nouveau soumis au public dans le cadre d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Le financement est assuré à égalité par le département de l'Hérault, la région Occitanie et la métropole de Montpellier.