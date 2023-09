Contournement Est de Rouen : 1.000 acteurs économiques écrivent à Elisabeth Borne en faveur de l'autoroute

Un millier d'élus et "d'acteurs économiques" normands signent une lettre avec la Région, le Département et la Chambre de commerce et d'industrie, en faveur de la réalisation du contournement Est de Rouen.

Le contournement Est de Rouen va-t-il voir le jour ? Illustration © Radio France - Stéphane Milhomme Le gouvernement doit rendre une décision avant la fin de l'année, et chacun fourbit ses armes. Au sondage de la métropole de Rouen, selon lequel une majorité d'habitants se prononce contre une autoroute à péage, la Région et le Département, favorables au projet, répondent par une lettre ouverte, adressée à la Première ministre, Elisabeth Borne. Signé par un millier d'acteurs économiques locaux, par la Région Normandie, le Conseil départemental de la Seine-Maritime et la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, elle demande à l'Etat de saisir "ensemble cette occasion pour construire un cadre de vie durable pour nos concitoyens." La lettre rappelle les mots de l'ancien locataire de Matignon, Jean Castex, évoquant une "volonté d'engager très concrètement ce contournement", rappelle les étapes franchies pour la réalisation de cette autoroute à péage de 41 kilomètres reliant l'A13 à l'A28 et les financements apportés par la Région et le Département. La lettre est signée par des députés locaux, sénateurs, élus locaux, et de nombreux acteurs économiques.