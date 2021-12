Contournement Est de Rouen : dans l'Eure, le futur viaduc sera devant chez eux

Daniel Bayart, le maire du Manoir-sur-Seine (Eure), commune de 1271 habitants, prévient, il n'est pas contre le projet, "je comprends qu'une grande métropole comme Rouen a besoin de son contournement" avance-t-il mais conteste le tracé : "Ce barreau eurois qui va dévier les voitures et les camions ne va servir à rien" peste-t-il, "on a les structures existantes, il faut juste les aménager ou les agrandir" et propose la gratuité du péage d'Incarville sur l’autoroute A13. D'ici dix ans, un viaduc de quarante mètres de haut devrait surplomber le Manoir-sur-Seine. "Imaginez le tas de terre qu'il va falloir pour compenser la descente du viaduc" dit celui qui habite à une quarantaine de mètres du futur ouvrage et qui s'inquiète des conséquences environnementales :

Un viaduc de 40 mètres de haut, les particules fines, elles descendent, elles ne montent pas - Daniel Bayart, maire du Manoir-sur-Seine

à lire aussi Contournement Est de Rouen : l'État donne son feu vert

À deux pas de chez monsieur le maire, Anaïs, qui habite route d'Alizay, n'était pas au courant du projet : _"Ca va gâcher tout"pense-t-elle. Sa voisine, Sandra, rue du Pommier Collin abonde : "On espérait encore que ça ne se ferait pas mais malheureusement, ça se fait. On n'est pas très satisfait pour les impacts qu'on va avoir, comme la pollution ou les nuisances sonores". La jeune femme, locataire, ne sait pas si elle va rester au Manoir-Sur-Seine et pense à ses voisins qui viennent d'acheter leur maison. Au bout de la rue, Françoise confie sa peur de ce viaduc : "Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ça va être encore une campagne morte" se désole-t-elle. Et à 85 ans, elle n'envisage pas de déménager, "si je pars, c'est pour le grand voyage"_.