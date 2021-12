Contournement Est de Rouen : l'État donne son feu vert

On savait que le projet était sur la table du Premier ministre, celui-ci vient de rendre son arbitrage. Le contournement Est de Rouen devrait bien se faire, en tout cas l'État lui donne son feu vert. Nouvel épisode dans ce dossier qui dure depuis des décennies.

C'est dans une interview à Paris-Normandie que Jean Castex annonce que "dès janvier un appel à candidature pour la concession autoroutière va être lancé pour pouvoir engager très concrètement ce contournement". Un soulagement pour tous les défenseurs du projet, au premier rang desquels les deux collectivités qui le financent, la région et le département de Seine-Maritime.

Il faut dire que depuis le 8 février dernier, et ce vote de la Métropole Rouen Normandie contre le projet, l'avenir de ce dernier était plus qu'incertain. La région et le département de Seine-Maritime avaient alors annoncé qu'ils augmentaient le montant de leur contribution (205 millions d'euros pour la région, 40 millions d'euros pour le département) pour compenser le manque généré par le vote de la Métropole.

Va-t-on enfin changer de braquet pour léguer un monde respirable, demande le président de la Métropole

L'intercommunalité rouennaise mettait de son côté en avant l'enjeu écologique, arguant que d'autres solutions existent, qui privilégiaient davantage les mobilités douces, le train et le bateau. À cela le gouvernement répond que le contournement est essentiel pour "désengorger" la ville et, de fait, réduire "le niveau de pollution atmosphérique".

Dans un communiqué, Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole de Rouen, dénonce cette décision du chef du Gouvernement : "Nous mettions sur la table des alternatives crédibles et solides, en appelant nos partenaires à les travailler avec nous au fond. Elles viennent d’être rejetées en bloc par le Gouvernement, sans réelle analyse."

De leurs côtés, Hervé Morin, le président de la région, et Bertrand Bellanger, son homologue au département, se félicitent de cette annonce : "Demain, le Contournement Est de Rouen contribuera à améliorer grandement les conditions de vie des habitants de l’agglomération rouennaise et d’une grande partie de la Seine-Maritime tout en œuvrant au développement économique du territoire."

