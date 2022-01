Contournement Est de Rouen : les opposants ciblent maintenant le département de Seine-Maritime

Le début d'année 2022 sonne l'heure de la remobilisation générale pour les opposants au projet de contournement Est de Rouen. En séance de travail samedi 8 janvier, ils viennent de définir plusieurs axes de mobilisation, dont un institutionnel, qui vise à obtenir le retrait du projet du conseil départemental de Seine-Maritime.

Le département Seine-Maritime, "maillon faible" du projet pour les opposants

Ils étaient 80 opposants membres d'une trentaine d'associations réunis à la MJC Rouen Rive Gauche samedi 8 janvier. L'occasion de repartir à bloc contre le projet de contournement, après l'immense déception causée par l'annonce de la validation par le gouvernement, le 15 décembre dernier.

Du côté de la bataille institutionnelle, les "anti-contournement" se tournent vers le conseil départemental de Seine-Maritime, forts du ralliement de la métropole de Rouen. "On sait que le maillon faible du financement du projet, c'est le conseil départemental. Or, il va discuter de son budget très prochainement, le 3 février," explique Christine Poupin, membre de Coalition Climat Rouen

Une date en ligne de mire pour les opposants, qui comptent peser sur les élus à l'occasion du vote du budget : "dans ce budget il y a l'augmentation de sa contribution pour ce projet, alors que ça ne relève pas des compétences du conseil départemental ! L'argent serait mieux utilisé pour l'aide à l'enfance par exemple. On sait que la prise de décision sera fragile."

Les opposants demandent plus à la métropole de Rouen

Après avoir obtenu le ralliement de la métropole de Rouen à leur cause, les "anti-contournement" veulent qu'elle aille plus loin : "la métropole n'a pas seulement dit non au projet, elle a aussi dit oui à d'autres alternatives et façons de se déplacer. La métropole doit aller plus loin dans sa communication pour les mettre en avant auprès des habitants et habitantes" argumente Christine Poupin.

Des rendez-vous avec la métropole ont été sollicités. En attendant, le maire de Rouen et président de la métropole Nicolas Mayer-Rossignol botte en touche : "notre position est parfaitement connue, on va s'exprimer politiquement puisqu'on l'a déjà fait. Je m'interroge surtout sur le timing de la décision du gouvernement, à quelques mois des élections, comme par hasard. On balade notre territoire depuis 20 ans."

Du côté de la bataille juridique, les opposants misent sur le Conseil d'État et sur le travail engagé au niveau national par "Notre affaire à tous" et "L'Affaire du siècle". Ils donnent rendez-vous pour une nouvelle réunion de travail le 5 février à Val-de-Reuil, et pour une grande randonnée sur les lieux du projet le 26 février prochain.