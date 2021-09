Rocade de Metz : un village en quête d'un mur anti-bruit

Plus de 50 000 usagers de la route l'empruntent chaque jour : le contournement au nord-est de Metz sur l'autoroute A4 va faire l'objet d'un agrandissement pour fluidifier le trafic. Les travaux pour agrandir la rocade à 2x3 voies ont commencé il y a trois mois, au grand dam du village mosellan de Failly (530 habitants). Depuis l'adoption du projet, en 2019, la mairie se bat pour réduire les éventuelles futures nuisances sonores liées à cet agrandissement.

L'augmentation du trafic en question

"Les premières habitations sont à 150 mètres de l'autoroute. On entend notamment les camions qui remontent vers Strasbourg, dans une rampe très prononcée. La configuration accentue le bruit vers le village de Failly", estime le maire Alain Dalstein.

Et cet agrandissement, qui ajoutera deux voies à cette portion d'autoroute, ne peut qu'augmenter le trafic selon son adjoint, Pascal Rouy. Même si la Sanef (le maître d'œuvre) et les services de l'Etat, leur stipulent le contraire. "On n'est pas dupes. Ca paraitrait logique. Si j'étais maire de Metz moi-même, je ferai tout pour sortir les poids lourds du centre-ville et les mettre sur le contournement..."

Selon les enquêtes publiques menées depuis le début du projet, l'agrandissement de l'autoroute n'augmenterait pas significativement les décibels produits par le trafic. La Sanef n'est donc pas contrainte de construire un mur anti-bruit le long de la route.

"Le problème c'est la différence entre les décibels mesurés et ressentis. Dans cette vallée, le ressenti est beaucoup plus fort que le mesuré. Les vents dominants vont de l'autoroute vers nos habitations, et comme nous sommes dans une vallée encaissée, il y a une amplification", déplore Pascal Rouy.

226 000 euros à trouver

Pour contenir le bruit la mairie est parvenue à un accord avec la Sanef, afin que la terre extraite pour construire la route, soit placée sous forme de talus de trois mètres de haut le long du contournement.

Problème : il reste une portion de 150 mètres, à proximité d'un ruisseau, qui ne peut être couverte. "C'est ici qu'on demande un mur anti-bruit. Si on ne le fait pas, le reste ne sert presque à rien", poursuit Pascal Rouy.

La Sanef a accepté de construire ce mur... à condition que la mairie récolte les fonds. Le coût des travaux est estimé à 226 000 euros, soit l'équivalent du budget total de la commune.

Pour l'instant, les demandes d'aides auprès des conseils départementaux et régionaux n'ont rien donné. La Sanef a fixé un délai de deux mois à la commune pour trouver la somme. Le maire et son adjoint entendent poursuivre leur combat en cherchant notamment du côté des fonds européens.