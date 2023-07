Contournement de Montebourg : de nouvelles études lancées

A l'Est, du nouveau ?

Alors que le sujet est en débat depuis plus de 15 ans, le projet de contournement de Montebourg revient sur la table. Une réunion s'est tenue le 10 juillet 2023 avec les maires du secteur, le Préfet de la Manche, le président du département et les élus départementaux des cantons de Valognes et Saint Pierre Eglise et la DDTM.

Pour autant, aucune décision à l'horizon pour ce projet routier dont l'idée a été lancé en 2008 pour améliorer la desserte du Val de Saire. Ce qui a été acté c'est la nécessité de nouvelles études : le Département demande un diagnostic sur la réalité du trafic routier dans le centre ville de Montebourg et de Valognes. Il devrait être livré d'ici la fin de l'année

" Ce que je demande ce sont des travaux, pas des études "

De quoi mettre en rogne le maire de Valognes, Jacques Coquelin pour qui il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. " C'est totalement déraisonnable ! On n'a pas besoin d'études complémentaires ou supplémentaires pour savoir que sur les communes de Valognes et de Montebourg il y a environ 5 à 6000 véhicules par jour dont 10% de véhicules lourds, ça on le sait depuis longtemps. Il y a eut des études réalisées dans les années 90, 2000, 2010. Rien n'a changé. Refaire des études ça veut dire qu'on va retarder les opérations. Ce que je demande, ce sont des travaux pas des études. "

"On ne peut pas travailler décemment sur un projet en 2023 à partir d'études de trafic qui datent de 2010"

Il est pourtant indispensable d'actualiser les données répond le directeur des infrastructures et de l'entretien routier au Département, Olivier Thirion : " Quand on voit l'historique du projet depuis les années 2000 on se rend compte qu 'on a étudié des options de contournement de Montebourg, de Valognes, on a eu aussi des concertations qui ont amené les élus à s'interroger. Les dernières études de trafic datent de 2010 et il faut les actualiser parce que les trafics ont évolué localement, les pratiques de déplacements aussi et les pôles générateurs de trafic c'est à dire les entreprises ont changé. Tout ça mérite d'être remis au goût du jour. On ne peut pas travailler décemment sur un projet en 2023 à partir d'études de trafic qui datent de 2010. "

Le maire de Valognes demande la mise en place d'un double échangeur au niveau de saint Cyr et un contournement par le Nord de Montebourg. Indispensable dit il aussi bien au niveau économique que touristique, pour permettre un accès à l'ile de Tatihou dans de meilleures conditions.