Contournement ouest de Nîmes : bientôt la concertation publique, avant le grand chantier

Les débats promettent d'être parfois houleux. Le dossier du contournement ouest de Nîmes revient sur la table.

La concertation publique démarre ce lundi (6 février), et soit durer un peu plus d'un mois, jusqu'au 9 mars. L'enquête publique va permettre à tous les riverains de prendre connaissance du dossier, avec des rendez-vous dans les mairies de Nîmes, Caveirac et Milhaud.

Les opposants sont déjà vent debout. L'association Caveirac Vaunage organise une réunion publique d'ailleurs déjà ce vendredi 3 février (à 19h salle polyvalente).

D'après les dernières estimations, le projet au total approche les 270 millions d'euros. Le financement est à moitié porté par l'Etat.

Le projet représente un tracé d'un peu plus de 12 km, du nord au sud, depuis la Calmette jusqu’à l’autoroute A9. Cette nouvelle rocade doit croiser la route de Sauve, la route de Sommières et passer par Saint-Césaire.

Il s'agit d'une "deux fois deux voies" qui serait limitée à 110 km/h.

Elle doit offrir quatre points d’échanges : au niveau de la RN106 au nord de Nîmes et donc aux croisements route Sauve, route de Sommières, et enfin sur l’A9 avec un nouvel échangeur sur la commune de Milhaud.

Objectif : désengorger l’entrée ouest de la ville de Nîmes, la route nationale 106 qui supporte jusqu'à 45.000 véhicules par jour ; avec à la clef un trafic saturé, notamment dans le secteur du rond point de Carémeau.

La promesse, c'est aussi de réduire le temps de parcours de plus de la moitié entre le nord de Nîmes et l’autoroute A9.

Enfin, pour la mise en service, un peu de patience, elle est espérée ... au mieux en 2028

INFOS PRATIQUES

Dossier d’enquête publique, registre, aux heures d’ouverture au public :

Mairie de Nîmes - Services techniques - 152, avenue Robert Bompard – 30033 Nîmes cedex 9

Mairie de Milhaud - 1, rue Pierre Guérin – 30540 Milhaud

Mairie de Caveirac - Place du Château - 30820 Caveirac

Par courrier

Avis à adresser par courrier

à l’attention de M le président de la commission d’enquête sur le projet de contournement ouest de Nîmes

Mairie de Nîmes, services techniques – 152, avenue Robert Bompard – 30033 Nîmes cedex 9

Registre dématérialisé en ligne Registre numérique et consultation des avis : https://www.registre-dematerialise.fr/4380

Mail : enquete-publique-4380@registre-dematerialise.fr