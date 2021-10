Contournement routier de Cherbourg : concertation et préoccupations environnementales au programme

Ils ne sont pas tous de la même couleur politique, mais ils ont laissé de côté leurs différences pour enfin sortir des cartons un projet vieux de plusieurs décennies : la création d'un itinéraire routier permettant de désengorger le centre ville de Cherbourg-en-Cotentin en reliant directement l'arrivée de la nationale 13 à l'Ouest de l'agglomération cherbourgeoise. Ce projet a un nom : le contournement Sud-Ouest de Cherbourg.

En février dernier, le Département de la Manche, l'agglomération du Cotentin et la Région trouvaient un accord pour financer ce projet estimé à environ 63 millions d'euros : 40% du coût total pris en charge par le Conseil départemental, le Cotentin finançant 30%, comme la Région Normandie. Quant à la ville de Cherbourg-en-Cotentin, elle s'engageait à apporter son concours technique et à prendre en charge l'aménagement d'un barreau raccordant le contournement au centre ville.

Une route pour répondre à plusieurs enjeux

Six mois plus tard, les responsables des quatre collectivités se retrouvaient autour de la même table à Cherbourg ce vendredi pour préciser le calendrier du projet, annoncer la création prochaine d'un comité de pilotage et réaffirmer leur attachement à un contournement dont l'idée née dans le passé, "est plus que jamais adapté aux enjeux futurs du territoire", estime le président de l'agglomération du Cotentin David Margueritte. "L'ambition c'est de fluidifier la circulation dans le centre ville et ainsi de réduire la pollution". On estime aujourd'hui que 35 à 50 000 véhicules passent chaque jour dans le quartier de la gare à Cherbourg alors que le Département estime qu'une route est saturée à partir de 20 000 véhicules par jour. "Dans le même temps, le contournement garantira une meilleure sécurité pour les automobilistes et réduira les temps de parcours avec un enjeu pour le développement des zones d'activités situées le long de l'itinéraire", poursuit David Margueritte.

La concertation de la population au coeur du projet

Le projet consiste en la création d'une route à 2x1 voie de 7 kilomètres de long, équipée de créneaux de dépassement. Elle sera prolongée par 7 autres kilomètres de routes existantes mais qui seront redimensionnées. Le tracé n'est pas arrêté pour l'instant. Il y aura une longue phase d'études combinée à une consultation permanente de la population qui débutera dès l'année prochaine. "Il est important pour nous de bien expliquer les enjeux du projet", souligne le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé. "Les riverains, les agriculteurs, auront leur mot à dire. C'est essentiel que chacun puisse s'exprimer et que le projet tienne compte des remarques formulées". Les promoteurs du contournement le savent bien : la principale critique viendra sans doute du fait qu'un tel projet entraine nécessairement l'artificialisation de terres aujourd'hui naturelles. En l'occurrence, autour 20 hectares.

Compenser la destruction de terres agricoles

Alors le Département le précise dès maintenant : d'importants efforts seront faits pour minimiser cette artificialisation mais aussi pour la compenser. "Nous sommes entrain de regarder comment, ailleurs sur le territoire, renaturaliser des espaces qui ont été artificialisés par le passé, et je ne vous cache pas que j'aimerais rendre à la nature plus de terres que ce que nous allons bitumer", précise Axel Fortin-Larivière, vice-président du département en charge des déplacements. "C'est toutes ces actions et les enjeux du projet qu'il va falloir exposer en toute transparence", conclut Hervé Morin. Le président de la région Normandie, fort de l'expérience de la construction d'une autoroute sur sa circonscription dans l'Eure, l'assure : _"si on assume la discussion avec la population, alors on trouve les solutions pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre_, et l'on peut espérer aller au terme d'un projet comme celui-ci dans le respect des délais".

En l'occurrence, l'ambition c'est de débuter les travaux en 2025.