Contournement routier de Marans : un projet se concrétise enfin, après plus de 50 ans

Les habitants n'en peuvent plus de cette "rue de l'enfer" où voitures et camions s'enchaînent, coupant la ville en deux. Après plus de 50 ans d'attente et un projet d'autoroute avorté, le nouveau projet de contournement routier de 4 km est lancé. Début des travaux en 2026.