Contre le coronavirus les transports en commun désinfectés

ORIZO qui exploite les transports en commun du grand Avignon doivent donc désinfecter quotidiennement les 130 bus et les 14 tram de sa flotte. Chaque soir au retour au dépôt la société de nettoyage passe beaucoup plus de temps que d'habitude dans les véhicules.

Toutes les zones de contact sont désinfectées

Les boutons qui permettent de demander l’arrêt ou les barres sur lesquelles on s’accroche font l’objet d’une plus grande attention de la part des nettoyeurs. Dans le poste de conduite le tableau de bord et le volant sont également désinfectés.

Plus de contact avec le conducteur

On ne monte plus par l’avant des bus. Cela évite de s’approcher du conducteur au risque de le contaminer. Des chauffeurs qui sont touchés par le chômage partiel. Mesure rendue indispensable par la baisse de fréquentation enregistrée sur le réseau. Quelques lignes ont dû être supprimées, les horaires des autres considérablement réduits.

Toutes les modifications d'horaires à retrouver sur le site de Orizo