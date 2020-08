Contrôles du port du masque dans les bus et trams de Nancy: "Globalement les usagers respectent la mesure"

Devant la station Point Central, à Nancy, cinq agents de la société Kéolis, qui gère le réseau de transports en commun nancéien, s'engouffrent dans le tramway. "Bonjour Messieurs Dames, contrôle du port du masque". A bord, les usagers sont tous protégés. Il faut dire que le masque est obligatoire dans tous les bus et trams du réseau Stan depuis le 11 mai, la mesure commence à être intégrée. "C'est hyper respecté", confirme Xavier Martinez, le responsable sûreté/lutte contre les fraudes sur le réseau Stan.

Aucune verbalisation faite par les agents depuis le 11 mai

En cas de non-respect du port du masque, les voyageurs risquent 135 euros d'amende. "Pour le client qui, en plus n'a pas de titre de transport, ça fait cher. Mais on a jamais eu le cas à Nancy", poursuit cet employé de Kéolis. "On essaye de rester dans la sensibilisation, il arrive aussi qu'on distribue des masques, on apporte aux clients une solution pour continuer leur voyage."

Son collègue, qui a commencé la tournée à 5h ce mardi 4 août, se dit presque "surpris "de voir autant d'usagers porter de masque. "Sur les 2 ou 3000 passagers qu'on a rencontré ce matin, on en a croisé un seul sans protection. On lui a fait signe, la personne est descendue sur la station." Dans le meilleur des cas, les usagers sont compréhensifs. "Certains s'excusent, même".

Mais il arrive aussi que certains voyageurs se montrent récalcitrants, voire agressifs. Guy, contrôleur, a vécu cela pas plus tard que la semaine dernière. "La personne n'avait pas de masque, elle était fortement alcoolisée. Au moment de la descente, elle m'a retiré mon masque et ma craché à la figure." La police a été appelée en renfort et le passager a fini en garde à vue. Guy, lui, a porté plainte. Il doit passer plusieurs tests, notamment un dépistage Covid, pour s'assurer qu'il n'a pas été contaminé. "Mais sinon, ce n'est vraiment pas la généralité."

Le directeur de Kéolis Grand Nancy, Xavier Lemarié, a recensé quatre situations d'agressions verbales depuis le début du mois de juillet. "On a environ 50 000 voyageurs par jour, donc globalement c'est très faible pour un mois de juillet". Un agent, victime de violentes menaces en juin dernier, a été mis en arrêt de travail. Il n'a pas repris depuis.