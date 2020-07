Contrôle routier à Nîmes pendant le chassé-croisé des vacanciers

42 véhicules contrôlés ce vendredi après-midi sur le boulevard du Président Salvador Allende, à Nîmes. Pas de contrôle de vitesse en ce jour de circulation chargée, les voitures ne pouvaient pas rouler vite, mais des contrôles de papiers, véhicules comme conducteurs. Bilan : 1 conduite sans permis et 2 conduite sans assurance pour les infractions les plus graves, et puis aussi des non présentation de papiers ou encore des retards de contrôle technique. Au total, les policiers ont immobilisé deux véhicules.

Des infractions, mais un contrôle sans histoire

Tous les conducteurs des véhicules se sont arrêtés, aucune tentative de fuir ce contrôle. Mais quelques heures plus tôt, en matinée, lors d'un précédent contrôle routier, toujours à Nîmes, route de Beaucaire, un conducteur a cherché à fuir. "Il a refusé d'obtempérer à nos motards" raconte le commissaire divisionnaire Pierre Delannoy. "Il a pris tous les risques, a percuté un véhicule de police, un véhicule de particulier... il a pris la fuite à pied puis a été interpellé et placé en garde à vue".

Des dispositifs de plus en plus importants

"Le refus d'obtempérer c'est de plus en fréquent", poursuit Pierre Delannoy, "à tout moment, de jour comme de nuit. D'où l'importance de faire des dispositifs de plus en plus étoffés parce que les contrôles se passent de plus en plus mal avec les forces de l'ordre, policiers ou gendarmes".