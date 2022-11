VIDÉOS - Contrôle technique des deux-roues : des centaines de motards manifestent un peu partout en France

Plusieurs centaines de motards se sont rassemblés dans plusieurs villes de France ce samedi après-midi, répondant à l'appel de la fédération des motards en colère contre l'instauration d'un contrôle technique pour les motos et scooters. Ce contrôle technique, obligatoire au niveau européen, devait entrer en vigueur début 2023. Il avait été annulé par le gouvernement par décret. Mais le 31 octobre, le Conseil d'Etat avait réinstauré cette obligation.

Dans un communiqué, la fédération nationale des motards en colères avait appelé à "ne pas céder aux sirènes des lobbies du contrôle technique et d’associations pseudo-écolo et à persévérer dans la mise en œuvre de mesures alternatives", dénonçant une _"décision politique"_du Conseil d'Etat, saisi par des associations écologistes.

1.000 personnes à Lille

Selon les rédactions de France Bleu, ils étaient environ 350 à Besançon, plus de 500 à Nancy sur le parking des expositions de Nancy-Vandoeuvre. 300 environ entre Augny et Metz. Toujours dans l'Est, 300 motards ont manifesté contre le contrôle technique, mais aussi la ZFE, la zone à faibles émissions qui doit entrer en vigueur à Strasbourg au 1er janvier.

En Auvergne, 700 motards venus du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal se sont rassemblés à Clermont-Ferrand. 1.000 personnes ont été dénombrées à Lille, plus de 400 à Nantes. Au Mans, plus de 600 motos ont défilé dans le centre-ville, puis ont stationné devant la préfecture de la Sarthe.

En Dordogne, plus de 300 motards ont répondu à l'appel. Plusieurs centaines se sont réunis à Pau.

D'autres manifestations sont prévues ce week-end, notamment à Paris et Marseille ce dimanche.

