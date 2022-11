Contrôle technique des deux-roues : il y aura une "concertation" dès la fin de semaine, annonce Clément Beaune

"Il faudra très probablement mettre en place un contrôle technique", a assuré Clément Beaune sur France 2 ce mardi matin au lendemain de la décision du Conseil d'Etat qui a réinstauré l'obligation du contrôle technique pour les deux-roues , dont l'application était prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement . Le ministre délégué aux Transports a cependant assuré qu'une concertation sera ouverte dès la fin de la semaine pour déterminer les "modalités" du contrôle technique pour les deux-roues.

Il devra être "le moins pénalisant possible"

Interrogé sur la réinstauration de l'obligation du contrôle technique des deux-roues par le Conseil d'État, le ministre des Transports a expliqué que le gouvernement allait "très probablement" instaurer ce contrôle technique mais il devra être "le moins pénalisant possible" pour les motards selon Clément Beaune, la règlementation européenne laissant "une marge de manœuvre importante" aux gouvernements, a estimé le ministre. Cette mesure est obligatoire au niveau européen mais la France a longtemps rechigné à la mettre en place et a même décidé de l'annuler l'an dernier.

"Une fois qu'on a dit 'potentiellement un contrôle technique', il y a des modalités, tout ça peut être discuté", a-t-il ajouté, annonçant "une concertation dès la fin de semaine" avec les associations de routards et de sécurité routière. Clément Beaune a assuré que les discussions devaient permettre la mise en place des règles de ce contrôle technique : "Ses modalités, son calendrier, restent à définir", a-t-il noté. "Je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable et proportionné", a-t-il insisté.

Des associations prêtent à faire respecter l'obligation

"S'il faut des mois pour sortir le décret d'application, nous attaquerons à nouveau le gouvernement en justice", a prévenu ce lundi sur Twitter l'association Respire.

Même réponse du côté du collectif "Ras le scoot", une des trois associations qui avaient saisi le Conseil d'État pour faire appliquer le contrôle technique des deux-roues. "On sait que le gouvernement peut jouer la montre. Le cas échéant, nous ferons respecter l'obligation de mettre en place ce contrôle en justice", a affirmé ce lundi sur franceinfo Franck-Olivier Torro, porte-parole du collectif. Le porte-parole, satisfait par la décision du Conseil d'Etat qui a donc réinstauré ce contrôle, demandera "des pénalités et une astreinte pour la non mise en place de ce contrôle", si jamais le gouvernement tarde trop à mettre le décret en place.