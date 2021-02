Sur le périphérique parisien, les contrôles du couvre-feu face au casse-tête des bouchons

Une voie du périphérique bloquée par de nombreux véhicules de police avant l'entrée sur l'A4 : ce lundi soir, de nouveaux contrôles de respect du couvre-feu ont été effectués, au niveau de la porte de Bercy. Contrairement à dimanche soir, où un pic de bouchons avait été recensé, la circulation n'a pas été plus dense que d'habitude et les verbalisations minoritaires. Pour les forces de police, contrôler sans provoquer d'embouteillages est un casse-tête.

"Pour les personnes qui n'ont pas de justificatif, il faut prendre en compte l'état du trafic pour les déplacements, martèle le commissaire Nicolas Benderitter.La configuration du dispositif est faite pour assurer une certaine fluidité du trafic et moins gêner les personnes qui ne se font pas contrôler." Les forces de l'ordre ont ainsi créé un corridor sur la voie neutralisée pour contrôler plusieurs véhicules à la fois, par salves, et laisser passer les autres ensuite.

Ce lundi soir, les automobilistes semblaient d'ailleurs avoir anticipé les risques de contrôle : entre 18 et 19 heures, seuls deux ont été verbalisés sur 86 contrôles effectués. "Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, explique Pierre, attestation en poche. Si on veut être rentrés pour 18 heures, il faut partir bien avant, sinon le trafic est dense, et les contrôles n'aident pas !" Islam et son collègue en revanche n'échappent pas aux 135 euros d'amende : "on a été appelés en urgence au travail, sur un chantier... On ne pensait pas se faire contrôler, mais c'est notre faute."

Bronca contre les contrôles de dimanche

Dimanche soir, les contrôles de police avaient été pointés du doigt, accusés de ralentir encore davantage la circulation. Un pic de bouchons de 400 kilomètres avait d'ailleurs été relevé à 18 heures, quatre fois supérieur à la moyenne. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, avait d'ailleurs appelé à "un peu de discernement".

Pour l'heure, la doctrine ne change pas du côté de la préfecture de police. "L'insertion sur la région parisienne est toujours compliquée le dimanche soir, assure le commissaire Nicolas Benderitter. Les contrôles de police génèrent certainement une densification un peu supérieure à la normale, mais le trafic est toujours très dense ce soir là. Les gens doivent anticiper."