Contrôles de police : le rayon des 100km autorisés en général respecté

Arrêté sur le bas-coté, cet automobiliste doit présenter les papiers de son véhicule, un gros camion vert kaki immatriculé dans la Drôme. Mais pas de problème, puisqu'il habite en fait à Saint-Etienne. "Moi j'habite juste à côté, à un kilomètre. Je ne pars pas en vacances. Je vois bien qu"ils m'ont contrôlé parce qu'ils ont vu ma plaque 26. Mais bon les plaques aujourd’hui ça ne veut plus rien dire".

Actuellement, il est interdit de quitter son département et de s'éloigner à plus de 100km de son lieu d'habitation (on peut dépasser les 100km si on reste dans son département d'origine). une règle qui est plutôt bien respectée selon le commissaire Courby, le chef de la voie publique à Saint-Etienne : "sur ce contrôle, on a eu trois personnes qui venaient de plus de 100km. A chaque fois avec motif valable. une personne venait de Nice pour un enterrement, elle nous a fourni l'acte de décès. Une autre venait de Saint-Malo pour venir voir sa mère qui réside près de Saint-Etienne et qui est gravement malade. Elle nous a également fourni les attestations nécessaires. Et enfin une troisième personne qui venait de l'Allier pour un motif professionnel il devait passer par Saint-Etienne, on a eu le justificatif de son employeur".

En fin de contrôle, un automobiliste originaire du Var et se rendant à Villefranche-sur-Saône sans autorisation valable a été verbalisé. Une amende de 135 euros.

En tout, 24 autres infractions pour non respect des règles de la sécurité routière (problème de phare, d'assurance, de pneus...) ont également été constatées.