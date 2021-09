Contrôles matinaux pour les transports scolaires à Poitiers

À Poitiers, en cette rentrée, les autorités mènent des contrôles des bus et cars scolaires. La police nationale et la Dreal vérifient que les chauffeurs sont en règle ainsi que leurs autocars qui transportent plus de 10 000 élèves chaque jour sur tout le département.

Les policiers et la Dreal ont procédé à des contrôles. Ils ont vérifié les équipements du bus scolaire et ses autorisations.

Dans la Vienne, 10 500 élèves empruntent le bus pour se rendre à l’école, au collège ou au lycée. Pour transporter tout le monde, la région Nouvelle-Aquitaine met en circulation 325 véhicules uniquement pour le transport scolaire. Des bus et des cars qui ont des règles à respecter pour assurer la sécurité des enfants. Des contrôles opérés à Poitiers par la police nationale et la Dreal, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Des contrôles bien précis

Dès 7 heures 30, devant le parc de la Roseraie, les autorités arrêtent les premiers autocars qui déposent les élèves au collège Jean-Moulin et au lycée Réaumur. L’état général du véhicule est bien sûr inspecté, mais il y a une liste précise de contrôles à effectuer. « On vérifie les lumières dans les allées, les marteaux brise-glace, les extincteurs, l’automatisation des portes avant et arrière », explique un policier.

À ses côtés, un agent de la Dreal vérifie les papiers du conducteur ainsi que ses autorisations. Le dispositif « test alcoolémie » est également contrôlé. « Avant, il y a plusieurs années, on avait certains chauffeurs qui prenaient la route alcoolisés. Maintenant, ce dispositif empêche le conducteur de démarrer s’il n’a pas soufflé dans l’appareil. »

Les autorités ont contrôlé tous les conducteurs de bus qui desservent le collège Jean-Moulin et le lycée Réaumur à Poitiers. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Le port de la ceinture de sécurité par les passagers est aussi l’un des points de vigilance des contrôleurs et de la directrice de cabinet de la préfète, Emilie Havez, en charge la politique des transports. Ce matin, aucune infraction n’a été relevée mais pour Véronique, conductrice depuis 11 ans, ce n’est pas toujours simple à faire respecter : « Je leur dis à chaque fois qu’on démarre mais _sur une quinzaine d’élèves, j’en ai que deux qui mettent la ceinture_. Si je ne leur dis pas, ils ne la mettent pas ! » La directrice de cabinet a demandé aux élèves « d’être actifs dans le respect des règles, pour leur sécurité ».