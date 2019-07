Contrôles routiers en pagaille pour les premiers grands départs en vacances ce week-end dans la Vienne

Comme à chaque grand départ, il y aura du bleu sur la route. Policiers et gendarmes seront présents et vont se montrer pour inciter les automobilistes à la prudence alors que Bison Futé hisse le drapeau orange samedi en province et rouge en Île-de-France.