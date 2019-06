Contrôles routiers renforcés ce week-end dans les Bouches-du-Rhône

1 500 gendarmes et policiers sont déployés sur le réseau routier et autoroutier des Bouches-du-Rhône pour le week-end de Pentecôte.

Bouches-du-Rhône, France

Les contrôles routiers sont renforcés dans les Bouches-du-Rhône pour ce week-end prolongé de la Pentecôte. 1 500 gendarmes et policiers sont mobilisés, en particulier sur les autoroutes du département. Les forces de l'ordre ont déjà constaté quelques infractions, comme un automobiliste pris à 196 km/h au lieu de 110 km/h ce dimanche 9 juin du côté de Meyreuil. La présence policière au bord des routes permet aussi de faire de la prévention explique le lieutenant-colonel Joel Scherrer, commandant de l'escadron en charge de la sécurité routière dans les Bouches-du-Rhône : "Quand les automobilistes nous voit, ça les oblige à être davantage vigilant. On peut aussi leur donner des conseils, comme vérifier l'état de son véhicule, la pression des pneus, éviter les excédents de bagages qui se transforment en projectile en cas d'accident et surtout faire des pauses toutes les deux heures".