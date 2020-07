Contrôles routiers renforcés en Côte-d'Or pour ce grand week-end de départ

"Bonjour Gendarmerie nationale, veuillez déposer votre permis de conduire et les papiers du véhicule sur le tableau de bord, bien visibles s'il vous plait". En ces temps de Covid-19, on évite de s'échanger les documents de la main à la main, mais cela n'empêche pas les contrôles, et les dépistages d'alcoolémie. "Ne touchez pas l'appareil, c'est un embout à usage unique" rassure l'officier qui procède à l'opération.

Tout ce weekend, les gendarmes promettent d'être très vigilants et très présents. On va être nombreux sur les routes. Bison Futé voit rouge et conseille de remettre les départs de vacances à dimanche. A la barrière de péage de Crimolois au Sud-Est de Dijon, la jonction entre l'A31 et l'A39 on s'attend à voir passer 45 000 véhicules d'ici dimanche soir.

Contrôles à la barrière de péage de Crimolois © Radio France - Olivier Estran

"Treize passagers dans une voiture faite pour sept personnes"

"On vérifie tout ce qui peut rouler sur la route , ainsi que les gens, explique Renaud, adjudant-chef , il y a un an , on a contrôlé un véhicule avec 13 personnes alors qu'elle était faite pour sept passagers. On ne le voit pas tous les jours mais c'est malheureusement assez fréquent. On les fait descendre dans un lieu sécurisé et c'est ensuite à leurs proches de venir les chercher. On ne laisse pas les gens continuer leur route comme ça. Il fait qu'il y ait une ceinture par personne et des sièges adaptés aux enfants. Sinon , ils risquent de partir en cas de choc et de se fracasser contre le pare-brise. On en a déjà été témoin et malheureusement on ne peut pas être partout."

Évitez les départs samedi, c'est le conseil de Bison Futé © Radio France - Olivier Estran

151 km/h : amende et point en moins

Depuis le début de l'année on compte 11 morts sur les routes de la Côte-d'Or, contre 17 l'an dernier à la même période, une forte baisse sans aucun doute liée au confinement, mais attention au relâchement " Rien qu'au mois de juin, nous avons eu cinq tués sur les routes déplore le préfet de la Côte-d'Or. Un accident mortel sur trois est lié à l'alcool. Et dans un cas sur quatre on a une vitesse excessive."

Un grosse berline immatriculée au Luxembourg est justement arrêtée après avoir été flashée à 151 km/h. Au volant c'est un conducteur français parfaitement sobre mais totalement inattentif. "J'etais concentré sur ma conduite, et pas sur ma vitesse" reconnait-il. L'homme en route pour le Jura est verbalisé sur le champ: 45 euros d'amende et un point en moins sur son permis de conduire.

"On a eu d'autres mauvaises surprises, témoigne le lieutenant Ludovic Morel , comme ce chauffeur routier au volant d'un camion de carburant. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants et a été testé positif aux amphétamines. Lui sera convoqué devant la justice et risque un retrait de permis." Ce weekend, partez frais, reposé et levez le pied. Respectez le code de la route, vous serez surveillés. On compte 41 radars fixes ou embarqués sur les routes de Côte-d'Or.

