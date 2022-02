Conversion à l'éthanol, la solution pour faire face à la hausse des prix du carburant ?

Le passage à la pompe continue de faire mal au porte-monnaie. Le litre de gazole atteint en moyenne 1,68 euros, le litre de sans plomb 1,76. Pour faire baisser la facture, de plus en plus de particuliers convertissent leur moteur à l'éthanol. Est-ce la solution miracle ? Oui à certaines conditions.

Depuis quelques semaines, le téléphone n'arrête pas de sonner au garage AM Performance à Démouville près de Caen, le seul du département du Calvados à être spécialisé dans la conversion des moteurs à l'éthanol. "On est passé d'une centaine d'appels par jour à près de 200, explique son patron Jean-Baptiste Levasseur. C'est clairement lié à la hausse des prix du carburant".

Convertir sa voiture à l'éthanol ? Pourquoi pas, mais à certaines conditions ! Copier

Sébastien, propriétaire d'une Golf GTI noire est venu déposer sa voiture en début de matinée. Vers 16 heures, il passe la récupérer. Le son du moteur n'a pas changé. Pourtant sous le capot, un petit boitier a été installé pour qu'elle roule à l'éthanol. Sébastien a déboursé 550 euros, mais il a fait ses calculs et l'investissement va être rapidement rentabilisé . "Je fais en moyenne deux pleins par mois, à 75 centimes le litre d'éthanol, en cinq mois, je m'y retrouve".

Pas d'éthanol si votre voiture roule moins de 8000 kms par an

Alors la conversion à l'éthanol, solution miracle pour payer moins cher à la pompe ? Oui répond Baptiste Levasseur, mais pas à n'importe quelles conditions. "Si vous roulez moins de 8000 kilomètres par an, et que vous ne démarrez votre voiture que tous les quinze jours, je vous déconseille de le faire, car l'éthanol est un carburant plus volatile et qui absorbe l'humidité, surtout si votre voiture dort dehors, elle aura du mal à démarrer".

Il propose alors plus simplement de reprogrammer le moteur. "Sur les parties sur alimentées, on peut travailler pour gagner en agrément de conduite, sans augmenter la puissance, ce qui fait baisser la consommation". Il faut alors compter de 300 à 1000 euros selon les véhicules. Mais attention à ne pas être trop pressé, aujourd'hui les délais d'intervention sont en moyenne d'un mois chez ce professionnel.