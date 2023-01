Convois exceptionnels tous les mardi et vendredi soir sur la route entre Nantes et Saint-Nazaire

Des convois exceptionnels 2 fois par semaine pendant toute l'année 2023 entre les 2 usines d'Airbus, Bouguenais et Montoir

Automobilistes, attention si vous circulez la nuit entre Nantes et Saint-Nazaire : tous les mardis et tous les vendredi de l'année à partir de 22 heures, des convois exceptionnels vont circuler entre les deux usines d'Airbus : entre Bouguenais et Montoir. Ca commence dès ce mardi soir 3 janvier. Il sera, vous êtes prévenus, interdit pour ne pas dire impossible de doubler.

ⓘ Publicité

Facile à comprendre au regard des dimensions de ces convois : 6 mètres 60 de large, plus de 5 mètres de long avec une vitesse réduite évidemment. Si vous vous retrouvez derrière, autant le dire tout de suite : vous êtes coincés !

Des convois qui vont donc circuler toute l'année en nocturne deux fois par semaine, sur le périphérique nantais puis sur la voie express, la deux fois deux voies.

Que transportent ces convois ?

Ce sont des caissons de voilure fabriqués dans l'usine de Nantes et assemblés à Montoir. Jusqu'ici, ils étaient acheminés par barge sur la Loire. Un moyen de locomotion jugé trop polluant par Airbus qui choisit donc la route : la RN 165 en direction de Vannes et la RN 171 en direction de Saint-Nazaire.

Ces caissons de voilure sont un peu les pierres angulaires, les pièces maîtresses des Airbus puisqu'il s'agit de la jonction entre les ailes et le fuselage. Ce sont eux qui supportent les plus grandes forces exercées sur l'avion, ils s'étalent bien souvent sur plus de 30 m2.

Ne pas doubler et respecter les distances de sécurité

Ces convois nocturnes seront bien sûr signalés par des véhicules de protection. La sécurité routière demande aux usagers non seulement de ne pas doubler, CQFD, mais aussi de bien respecter les distances de sécurité.