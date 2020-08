Coronavirus : 75% des usagers de retour dans les bus et trams de l'agglomération de Saint-Étienne

C'est la rentrée cette semaine dans les établissements scolaires, mais aussi dans les transports en commun. Dans l'agglomération de Saint-Étienne, le réseau STAS repasse en horaires classiques ce 31 août, et avec la menace du coronavirus qui reste forte, le protocole sanitaire reste conséquent dans les trams et les bus pour la sécurité des 50 millions d'usagers du réseau.

Distributeur de masques à l'agence Dorian

Le port du masque reste obligatoire, les véhicules sont équipés de distributeurs de gel hydroalcoolique, les véhicules sont désinfectés au dépôt à l'aide d'un produit virucide, mais aussi pendant leur circulation, à des points de passage spécifique. De quoi rassurer les voyageurs. "On a un retour à la confiance des voyageurs qui est progressif, au déconfinement on était à 35% de fréquentation, quand on a remis le réseau à 100%, les voyageurs ont répondu très rapidement puisqu'on a atteint 60% et aujourd'hui on est à 75%", détaille le directeur général de la STAS Ludovic Jourdain.

Pour renforcer la sécurité des voyageurs et les rassurer encore, la STAS a installé il y a quelques jours dans son agence de la place Dorian à Saint-Étienne un distributeur automatique de masques. Il fonctionne avec la carte Oùra et donne accès à deux masques par jour. Le port du masque est plutôt bien respecté sur le réseau selon Ludovic Jourdain. Les contrôleurs de la STAS ont dressé environ 300 PV depuis le 11 mai.

Nouvelles lignes vers les Balcons du Forez et Rochetaillée

Les nouveaux services proposés par la STAS pour cette rentrée ne tournent pas qu'autour de la situation sanitaire. L'offre de transport se développe avec quatre nouvelles lignes. Trois sur le secteur des Balcons du Forez, à savoir les communes de Saint-Maurice-en-Gourgois, Aboën et Rozier-Côtes-d'Aurec (lignes 31, 68 et 69), en service depuis le 25 août, et une entre Rochetaillée et le centre-ville de Saint-Étienne, la ligne 80.

Les nouvelles lignes 31, 68 et 69. - STAS

Une nouveauté se profile aussi pour mi-septembre, à l'occasion de la semaine de la mobilité, avec le lancement officiel de la deuxième version de l'application mobile Moovizy. La première date de 2016 et 25 000 personnes l'utilisent régulièrement pour calculer leur itinéraire et connaître le prochain passage de leur bus. La version 2 de l'application intègre de nouveaux modes de transport, comme les taxis, et offre la possibilité de réserver et de payer ses déplacement en direct. Le temps d'attente est par ailleurs optimisé, avec une mise à jour toutes les 30 secondes.