Coronavirus : la région Bourgogne-Franche-Comté assurera "99% des transports scolaires" dès le 14 mai

C'est une donnée très attendue par les familles bourguignonnes et francs-comtoises : comment vont fonctionner les transports scolaires à partir du 14 mai, date de la rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de la région ?

Un dispositif valable sur toute la période de dé-confinement

D'après nos informations, sur les quelque 1.500 circuits scolaires dans la région, l'immense majorité pourront être assurés, sauf quinze, pour lesquels les transporteurs partenaires de la région manqueront d'effectifs. En Côte-d'Or par exemple, l'intégralité de ces circuits seront effectués.

Ce plan vient d'être transmis aux directeurs d'écoles par l'intermédiaire des deux rectorats (de Dijon et de Besançon) ainsi qu'aux maires, via leurs associations représentatives. "Il est valable pour toute la période de dé-confinement, et il reste _évolutif_", précise Michel Neugnot, le vice-président de la région en charge des transports, qui se félicite d'avoir pu élaborer ce dispositif "adaptable" en un temps record. "La région sera au rendez-vous, dans un délai très court, grâce à une coopération très étroite avec nos prestataires transporteurs."

Un plan détaillé circuit par circuit sur le site internet de la région Bourgogne-Franche-Comté, promet là encore Michel Neugnot.

Une vingtaine d'élèves par car, côté vitres uniquement

Combien d'élèves pourront monter dans les cars scolaires sans bafouer les règles de distanciation physique imposées par le dé-confinement ? Sans doute autour d'une vingtaine, et même moins, anticipe Michel Neugnot. Une certitude : "les élèves pourront s'installer _uniquement côté vitres_, pour respecter les distanciations".

En revanche, le port du masque n'étant pas rendu obligatoire par le gouvernement pour les enfants, il n'y en aura pas à bord des autocars. Ni masques, ni gel hydro-alcoolique d'ailleurs. "C'est aux familles, parents et enfants, de continuer à respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires".

Reste à savoir combien de familles comptent remettre leurs enfants à l'école, et dans les transports scolaires. A ce sujet, une vaste enquête est lancée depuis le début de la semaine via les directrices et directeurs d'écoles : "on demande aux parents s’ils ont l’intention de renvoyer leurs enfants et parmi ceux-là, le nombre d’enfants qui vont utiliser les transports scolaires. Les réponses commencent à arriver. Donc à terme les directeurs d’écoles auront à leur disposition le détail circuit par circuit, la capacité maximale des transports, et le nombre estimé d'enfants à transporter."