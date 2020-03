Coronavirus : à Châteauroux, un parking et des sanitaires pour les routiers "naufragés"

Avec les mesures de confinement, de nombreuses stations routières ont fermé, et avec elles, les sanitaires et les parkings pourtant nécessaires au quotidien des chauffeurs de poids-lourd. A Châteauroux, la ville et l'Escale Village mettent à disposition, depuis ce mardi, un espace réservé.

C'est un point de chute salvateur pour les chauffeurs routiers. A la sortie de Châteauroux, l'Escale Village, plus grand restaurant routier d'Europe, fait figure de point de passage incontournable pour les nombreux conducteurs de poids-lourds qui sillonnent la région. Depuis une dizaine de jours, pourtant, l'Escale a fermé, confinement oblige. Mais depuis ce mardi, 17 heures, les routiers peuvent à nouveau s'y arrêter : pas pour manger, mais pour stationner.

WC et douches de 5h à 10h puis de 17h à 23h

"Ils se garent sur le parking de l'Escale, que le patron a rouvert, et ensuite ils se rendent juste à côté, sur le parking de la salle de spectacle du Mach36", explique Gil Avérous, le maire de Châteauroux. "Là, ils peuvent bénéficier de WC et de douches de 5h à 10h du matin, et de 17h à 23h le soir, avec un service de gardiennage et de nettoyage, avec deux agents présents en permanence pour assurer la propreté des lieux."

Le service est gratuit et ouvert à tous les routiers, et vient répondre à la colère de ces derniers la semaine dernière. "On nous traite comme des pestiférés", expliquaient plusieurs d'entre eux dans les médias. Suite aux mesures de confinement, la fermeture des stations autoroutières privaient les chauffeurs de douches, de WC et même de simples points d'eau.

Il y a quelques jours, le gouvernement a dit qu’il avait "entendu" cette colère. Plusieurs stations ont rouvert. Et à Châteauroux, c’est cette initiative de solidarité qui s’est mise en place hier soir.

"J'ai des collègues qui n'ont pas pu se laver de la semaine !"

Alors si, sur le parking du Mach36, il ne s'agit que de cabines de chantier au confort spartiate, c'est déjà un énorme pas en avant pour tous ces routiers qui ne savaient plus où s'arrêter ces derniers jours. "Beaucoup de routiers sont un peu naufragés en ce moment. Là, au moins, ils vont pouvoir se laver", explique Yohann, un chauffeur de poids-lourds castelroussin qui livre de l'alimentaire. "J'ai des collègues qui n'ont pas pu se laver de la semaine, qui se sont lavés avec des bouteilles d'eau et des gants toute la semaine !"

"Pour la nourriture, on peut toujours s’arranger en emmenant des provisions ou en faisant des courses. Mais l’hygiène, c’était devenu très très compliqué pour la plupart des routiers. Et c’est d’autant plus important, dans une période de maladie comme actuellement, de pouvoir ne serait-ce que trouver un lavabo pour se laver les mains", juge Yohann.

Et outre l'hygiène, c'est aussi une question de sécurité, pour ces conducteurs isolés dans leurs camions. "Les parkings étant fermés, c'était devenu très compliqué de se garer pour faire nos coupures de temps de travail", explique Yohann. "On se retrouvait à se garer sur des bords de nationale, des parkings isolés, à la merci des vols de gasoil, des vols de marchandises et des agressions… Là, c’est quand même plus rassurant pour les chauffeurs." D'autant plus avec le gardiennage.

Le passage aménagé pour les routiers, entre le MAch36 et l'Escale - Ville de Châteauroux

"Les pauvres malheureux, ils n'avaient même pas de quoi se laver, pas de quoi aller aux toilettes : c'est ce qui nous a motivés pour essayer de débloquer les choses"

L’idée d’ouvrir cet espace de repos vient aussi de Dominique Thomas, le patron de l’Escale Village. Pour lui qui voit en temps normal passer plus de 2000 chauffeurs par semaine, il était important de faire un geste pour ces routiers dont il connaît bien le quotidien difficile. "Quand je débauchais le soir, je voyais les gars que je connaissais, les pauvres malheureux, ils n'avaient même pas de quoi se laver, pas de quoi aller aux toilettes... C'est vraiment déplorable. C'est ce qui nous a motivés pour essayer de débloquer les choses."

Les installations sont prévues pour accueillir 150 routiers par jour, elles resteront en place aussi longtemps qu'il le faudra, "pendant toute la durée des mesures de restriction", précise Gil Avérous. A noter que l'Escale Village n'ouvre pas ses propres sanitaires, car la configuration des douches empêche de passer à plusieurs : "Il n'y a pas une entrée et une sortie distinctes, les gens sont obligés de se croiser, donc il faudrait tout désinfecter tout le temps, ce serait intenable", explique le patron de l'Escale.

Dominique Thomas prévient, enfin, qu'il pourrait y avoir un petit retard à l'allumage : "pour l'eau chaude notamment... Mais on sait faire, ça va le faire, et on va faire en sorte que ce soit durable dans le temps", promet-il.